Выбор первой машины – это как первое свидание: лучше без лишних приключений

После получения водительских прав перед новичком встаёт важный вопрос: какую машину выбрать? Одни считают, что лучше сразу купить новую, другие уверены, что подержанное авто — лучший вариант для первого опыта. Если выбор сделан в пользу б/у автомобиля, стоит обратить внимание на несколько важных факторов.
Безопасность — главный приоритет для неопытного водителя.
Чем меньше машина, тем проще парковаться и маневрировать в городе.
Выбор коробки передач должен зависеть от того, на чём проходило обучение в автошколе.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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