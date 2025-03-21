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Выбор первой машины – это как первое свидание: лучше без лишних приключений

1:21
Авто

После получения водительских прав перед новичком встаёт важный вопрос: какую машину выбрать? Одни считают, что лучше сразу купить новую, другие уверены, что подержанное авто — лучший вариант для первого опыта. Если выбор сделан в пользу б/у автомобиля, стоит обратить внимание на несколько важных факторов.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Средства безопасности

Безопасность — главный приоритет для неопытного водителя.

  • В машине должны исправно работать ремни и подушки безопасности.
  • Желательно наличие антиблокировочной системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP).
  • Не стоит выбирать автомобиль с сильно тонированными стёклами, так как это ухудшает обзор.

Размер автомобиля

Чем меньше машина, тем проще парковаться и маневрировать в городе.

  • Для первых поездок лучше не покупать габаритный внедорожник.
  • Компактные модели помогут быстрее освоиться и почувствовать уверенность за рулём.

Автомат или механика

Выбор коробки передач должен зависеть от того, на чём проходило обучение в автошколе.

  • Если водитель учился на "автомате", лучше остаться на этом типе КПП.
  • Если обучение проходило на механике, стоит продолжить ездить на "механике", чтобы закрепить навыки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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