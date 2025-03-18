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ТОП-6 самых ремонтопригодных грузовиков СССР

Авто

Советские грузовики проектировались так, чтобы их можно было чинить прямо "в поле", без сложного оборудования и сервиса.

Алматы, ЗиЛ-130 на Рыскулова
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алматы, ЗиЛ-130 на Рыскулова

Простая конструкция, доступные запчасти и понятная механика сделали многие модели легендарно ремонтопригодными. Представляем ТОП-6 грузовиков СССР, которые можно было починить буквально молотком и пассатижами.

1. ГАЗ-53

Один из самых популярных грузовиков в народном хозяйстве. Простая конструкция, двигатель легко перебирался без специнструмента.

Электрика минимальна, запчасти были в изобилии, а мотор и ходовая конструктивно "без сюрпризов".

2. ЗИЛ-130

Классика советского автопарка. Легендарная ремонтопригодность: любую поломку можно было устранить в условиях колхоза или стройки.

Двигатель и коробка передач отличались простой компоновкой и возможностью быстрого ремонта.

3. ГАЗ-66

Военный и хозяйственный трудяга. Благодаря своей доступности к агрегатам и минимальной электронике считался одним из самых простых в ремонте.

Многие водители хвалили его за то, что даже серьёзную поломку можно устранить без спецоборудования.

4. ЗИЛ-157

Старый, но надёжный полноприводник. Простой карбюраторный двигатель, ручной стартер, возможность запуска "на кривом стартере" — всё это делало его любимцем механиков.

Даже топливная система легко чистилась и разбиралась без особых навыков.

5. ГАЗ-51

Первенец советского грузового автопрома. Эталон простоты и надёжности. Двигатель и трансмиссия конструктивно элементарны, обслуживаются в любых условиях.

Многие ГАЗ-51 работали десятилетиями благодаря простому и доступному ремонту.

6. Урал-375

Этот грузовик был разработан для эксплуатации в сложных условиях. Его прочная конструкция и надёжный двигатель делали его очень ремонтопригодным.

Урал-375 был популярен в армии и в отдаленных районах, где его часто ремонтировали в полевых условиях.

Эти грузовики были не только надёжными, но и простыми в обслуживании и ремонте. Их конструкция позволяла водителям самостоятельно устранять многие неисправности, что было особенно важно в условиях советского дефицита запчастей.

История самого массового советского грузовика ГАЗ-53
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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