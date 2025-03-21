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Как правильно заводить машину, чтобы продлить срок службы мотора

1:12
Авто

Опытные водители перед поворотом ключа зажигания ждут несколько секунд, пока не погаснут лампочки на приборной панели. Этот метод не изучают в автошколах, но он имеет рациональное объяснение.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Плюсы такого подхода

Некоторые автомобилисты считают, что небольшая пауза даёт топливной системе время на подготовку.

  • Насос успевает поднять давление в топливной магистрали.
  • Электроника автомобиля проходит самопроверку, исключая сбои в работе датчиков.

Что говорят скептики

Противники метода считают, что он актуален только для старых карбюраторных автомобилей.

  • В современных машинах топливный насос включается моментально, и задержка не даёт значительных преимуществ.
  • Если насос неисправен, исправить это можно только ремонтом.
  • Возможные проблемы с запуском могут быть вызваны износом невозвратного клапана или другими неисправностями.

Стоит ли ждать перед запуском

Если автомобиль исправен, задержка не повредит, но и не окажет значительного эффекта. Однако если двигатель запускается с трудом, лучше проверить систему питания и диагностику ошибок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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