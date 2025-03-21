Пять важных функций, без которых ваш автомобиль будет не таким комфортным

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Современный автомобиль должен быть не только удобным, но и безопасным. Некоторые важные функции делают управление проще, а в экстренной ситуации могут спасти жизнь.

Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ руль

Система экстренного торможения

Этот помощник автоматически срабатывает, если на пути машины появляется препятствие.

Тормоза активируются без участия водителя, помогая избежать столкновения.

Не все автомобили оснащены этой системой, поэтому её наличие стоит проверить перед покупкой.

Мониторинг слепых зон

Система контролирует участки дороги, которые водитель не видит в зеркалах.

Позволяет избежать столкновения при перестроении.

Особенно полезна в плотном городском потоке и на трассе.

Обычные кнопки вместо сенсорных

Сенсорные экраны выглядят современно, но отвлекают от дороги, так как водитель должен смотреть на экран, чтобы выбрать нужную функцию.

Физические кнопки позволяют быстро включить радио или климат-контроль на ощупь.

Это снижает риск аварии, так как водитель меньше отвлекается.

Крючки для пакетов

Казалось бы, мелочь, но без них пакеты с продуктами будут кататься по салону, отвлекая от дороги.

Встроенные крючки помогают организовать пространство в салоне.

Исключают неожиданные рывки рулём, если водитель пытается удержать падающие вещи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

