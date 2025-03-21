Пять важных функций, без которых ваш автомобиль будет не таким комфортным

Современный автомобиль должен быть не только удобным, но и безопасным. Некоторые важные функции делают управление проще, а в экстренной ситуации могут спасти жизнь.
Этот помощник автоматически срабатывает, если на пути машины появляется препятствие.
Система контролирует участки дороги, которые водитель не видит в зеркалах.
Сенсорные экраны выглядят современно, но отвлекают от дороги, так как водитель должен смотреть на экран, чтобы выбрать нужную функцию.
Казалось бы, мелочь, но без них пакеты с продуктами будут кататься по салону, отвлекая от дороги.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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