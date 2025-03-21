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Пять важных функций, без которых ваш автомобиль будет не таким комфортным

1:28
Авто

Современный автомобиль должен быть не только удобным, но и безопасным. Некоторые важные функции делают управление проще, а в экстренной ситуации могут спасти жизнь.

руль
Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
руль

Система экстренного торможения

Этот помощник автоматически срабатывает, если на пути машины появляется препятствие.

  • Тормоза активируются без участия водителя, помогая избежать столкновения.
  • Не все автомобили оснащены этой системой, поэтому её наличие стоит проверить перед покупкой.

Мониторинг слепых зон

Система контролирует участки дороги, которые водитель не видит в зеркалах.

  • Позволяет избежать столкновения при перестроении.
  • Особенно полезна в плотном городском потоке и на трассе.

Обычные кнопки вместо сенсорных

Сенсорные экраны выглядят современно, но отвлекают от дороги, так как водитель должен смотреть на экран, чтобы выбрать нужную функцию.

  • Физические кнопки позволяют быстро включить радио или климат-контроль на ощупь.
  • Это снижает риск аварии, так как водитель меньше отвлекается.

Крючки для пакетов

Казалось бы, мелочь, но без них пакеты с продуктами будут кататься по салону, отвлекая от дороги.

  • Встроенные крючки помогают организовать пространство в салоне.
  • Исключают неожиданные рывки рулём, если водитель пытается удержать падающие вещи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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