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Брелок слабо реагирует: вот почему стоит попробовать необычный трюк

1:09
Авто

Брелок сигнализации - удобное устройство, позволяющее разблокировать двери и отключать сигнал тревоги на расстоянии. Однако со временем его радиус действия может уменьшиться, и кнопки срабатывают только вблизи автомобиля.

Девушка за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка за рулём

Причины слабого сигнала

Чаще всего проблема связана с разрядом батарейки, но не всегда. Радиус действия брелока может снижаться из-за:

  • Электромагнитных помех.
  • Неисправной антенны в автомобиле.
  • Перекрытия сигнала зданиями и препятствиями.

Как увеличить дальность работы брелока

Существует простой лайфхак, который позволяет временно усилить сигнал устройства.

  • Поднесите брелок к подбородку.
  • Нажмите кнопку, удерживая устройство в этом положении.

Почему это работает

Человеческое тело может действовать как антенна, помогая усилить радиосигнал. Главное условие — между автомобилем и брелоком не должно быть крупных препятствий.

Этот метод не устраняет саму проблему, но позволяет упростить управление сигнализацией, пока автовладелец не разберётся с её причиной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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