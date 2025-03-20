Как проехать по убитым дорогам и не оставить там колёса: важные рекомендации

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Ямы, выбоины и разбитые участки асфальта сильно изнашивают подвеску автомобиля, а попадание колеса в глубокую яму может привести к серьёзным повреждениям. Однако если соблюдать несколько простых правил, риск поломки можно свести к минимуму.

Фото: wikipedia by Editor5807, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ яма

Обращать внимание на дорожные знаки

Знак "ремонт дороги" — не просто предупреждение, а сигнал к снижению скорости. Игнорирование этого знака повышает вероятность наезда на опасный участок.

Снижать скорость перед лужами

Под лужей может скрываться глубокая яма, поэтому скорость нужно снижать заранее, а не в последний момент.

Лучше объехать лужу, если есть такая возможность.

Если объезд невозможен, медленно проехать сквозь неё, не совершая резких манёвров.

Избегать резкого торможения перед ямой

Если яма замечена слишком поздно, не стоит резко тормозить — это только увеличит ударную нагрузку.

Лучше чуть ослабить давление на газ и попытаться плавно переехать препятствие.

Если возможно, проехать по краю выбоины, а не наезжать на неё всей шириной колеса.

Соблюдать дистанцию

Если держаться слишком близко к другим машинам, сложно заметить ямы заранее.

Увеличенная дистанция даёт время на манёвр и возможность избежать столкновения с выбоиной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

