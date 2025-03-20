Как проехать по убитым дорогам и не оставить там колёса: важные рекомендации

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Авто

Ямы, выбоины и разбитые участки асфальта сильно изнашивают подвеску автомобиля, а попадание колеса в глубокую яму может привести к серьёзным повреждениям. Однако если соблюдать несколько простых правил, риск поломки можно свести к минимуму.

яма
Фото: wikipedia by Editor5807, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
яма

Обращать внимание на дорожные знаки

Знак "ремонт дороги" — не просто предупреждение, а сигнал к снижению скорости. Игнорирование этого знака повышает вероятность наезда на опасный участок.

Снижать скорость перед лужами

Под лужей может скрываться глубокая яма, поэтому скорость нужно снижать заранее, а не в последний момент.

  • Лучше объехать лужу, если есть такая возможность.
  • Если объезд невозможен, медленно проехать сквозь неё, не совершая резких манёвров.

Избегать резкого торможения перед ямой

Если яма замечена слишком поздно, не стоит резко тормозить — это только увеличит ударную нагрузку.

  • Лучше чуть ослабить давление на газ и попытаться плавно переехать препятствие.
  • Если возможно, проехать по краю выбоины, а не наезжать на неё всей шириной колеса.

Соблюдать дистанцию

Если держаться слишком близко к другим машинам, сложно заметить ямы заранее.

  • Увеличенная дистанция даёт время на манёвр и возможность избежать столкновения с выбоиной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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