Как проехать по убитым дорогам и не оставить там колёса: важные рекомендации

Ямы, выбоины и разбитые участки асфальта сильно изнашивают подвеску автомобиля, а попадание колеса в глубокую яму может привести к серьёзным повреждениям. Однако если соблюдать несколько простых правил, риск поломки можно свести к минимуму.
Знак "ремонт дороги" — не просто предупреждение, а сигнал к снижению скорости. Игнорирование этого знака повышает вероятность наезда на опасный участок.
Под лужей может скрываться глубокая яма, поэтому скорость нужно снижать заранее, а не в последний момент.
Если яма замечена слишком поздно, не стоит резко тормозить — это только увеличит ударную нагрузку.
Если держаться слишком близко к другим машинам, сложно заметить ямы заранее.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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