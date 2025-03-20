Как неправильно хранить шины и испортить их ещё до сезона: распространённые ошибки

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Покупка шин заранее - это разумное решение, позволяющее избежать сезонного ажиотажа и высоких цен. Однако неправильное хранение может привести к потере эластичности и ухудшению свойств резины, что сделает покрышки опасными для использования.

Фото: Wikipedia by TUBS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шины

Защита от солнечного света

Прямые солнечные лучи разрушают структуру резины, делая её жёсткой и хрупкой.

Шины должны храниться в затемнённом месте.

Лучше всего упаковать их в специальные непрозрачные пакеты, которые можно купить в автомагазинах.

Сохранение эластичности резины

Чтобы резина не высыхала и не трескалась, её поверхность нужно обработать силиконовой смазкой.

Смазка защитит шины от пересыхания и микротрещин.

Покрышки сохранят гибкость и прочность, что продлит срок их службы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

