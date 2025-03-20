Как неправильно хранить шины и испортить их ещё до сезона: распространённые ошибки

Покупка шин заранее - это разумное решение, позволяющее избежать сезонного ажиотажа и высоких цен. Однако неправильное хранение может привести к потере эластичности и ухудшению свойств резины, что сделает покрышки опасными для использования.
Прямые солнечные лучи разрушают структуру резины, делая её жёсткой и хрупкой.
Чтобы резина не высыхала и не трескалась, её поверхность нужно обработать силиконовой смазкой.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?