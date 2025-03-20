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Как понять, что колесо скоро слетит: эти симптомы замечают не все водители

1:10
Авто

Потеря колеса - крайне опасное происшествие, которое может привести к серьёзной аварии. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя замечать тревожные признаки.

колесо
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
колесо

Странные звуки

Если при движении слышится гул, стук или скрежет, это повод срочно проверить ходовую часть.

  • Возможна разбалансировка колёс.
  • Может начаться разрушение подшипника ступицы.
  • Если игнорировать проблему, колесо может сорваться на скорости.

Машину ведёт в сторону

Если автомобиль стало сложно контролировать или его постоянно тянет в сторону, стоит остановиться и проверить колёса.

  • Возможно, одно из колёс плохо закреплено.
  • Проблемы с подшипником могут вызывать нестабильное поведение машины.
  • Если вовремя не устранить проблему, колесо может полностью сорваться с оси.

Вибрация рулевого колеса

Если руль или даже весь кузов начинает вибрировать, это может означать, что болты крепления колеса ослабли.

  • Нужно срочно проверить крепёж.
  • Если болты не заменить или не подтянуть, колесо может отлететь в любой момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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