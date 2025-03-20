Как понять, что колесо скоро слетит: эти симптомы замечают не все водители

Потеря колеса - крайне опасное происшествие, которое может привести к серьёзной аварии. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя замечать тревожные признаки.
Если при движении слышится гул, стук или скрежет, это повод срочно проверить ходовую часть.
Если автомобиль стало сложно контролировать или его постоянно тянет в сторону, стоит остановиться и проверить колёса.
Если руль или даже весь кузов начинает вибрировать, это может означать, что болты крепления колеса ослабли.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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