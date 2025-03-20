Как понять, что колесо скоро слетит: эти симптомы замечают не все водители

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Потеря колеса - крайне опасное происшествие, которое может привести к серьёзной аварии. Чтобы этого не допустить, нужно вовремя замечать тревожные признаки.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ колесо

Странные звуки

Если при движении слышится гул, стук или скрежет, это повод срочно проверить ходовую часть.

Возможна разбалансировка колёс.

Может начаться разрушение подшипника ступицы.

Если игнорировать проблему, колесо может сорваться на скорости.

Машину ведёт в сторону

Если автомобиль стало сложно контролировать или его постоянно тянет в сторону, стоит остановиться и проверить колёса.

Возможно, одно из колёс плохо закреплено.

Проблемы с подшипником могут вызывать нестабильное поведение машины.

Если вовремя не устранить проблему, колесо может полностью сорваться с оси.

Вибрация рулевого колеса

Если руль или даже весь кузов начинает вибрировать, это может означать, что болты крепления колеса ослабли.

Нужно срочно проверить крепёж.

Если болты не заменить или не подтянуть, колесо может отлететь в любой момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

