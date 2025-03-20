Зеркало заднего вида может больше, чем вы думаете: как включить специальный режим

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Некоторые водители даже не догадываются, что салонное зеркало заднего вида можно переключать в ночной режим. Эта простая функция помогает избежать ослепления фарами автомобилей, движущихся сзади.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Активация ночного режима

В механических зеркалах переключение режима выполняется вручную:

Внизу зеркала расположен небольшой рычажок.

Для включения ночного режима опустите его вниз — зеркало немного изменит угол наклона.

Чтобы вернуть зеркало в обычное положение, поднимите рычажок вверх.

Зачем нужен ночной режим

При движении в тёмное время суток фары машин сзади могут слепить водителя, создавая дискомфорт и риск аварии.

В ночном режиме меняется угол отражения, и свет перестаёт попадать в глаза.

Это помогает сохранить концентрацию и повысить безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

