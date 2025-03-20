Зеркало заднего вида может больше, чем вы думаете: как включить специальный режим

Некоторые водители даже не догадываются, что салонное зеркало заднего вида можно переключать в ночной режим. Эта простая функция помогает избежать ослепления фарами автомобилей, движущихся сзади.
В механических зеркалах переключение режима выполняется вручную:
При движении в тёмное время суток фары машин сзади могут слепить водителя, создавая дискомфорт и риск аварии.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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