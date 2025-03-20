Когда замена колеса становится угрозой жизни: опасная ошибка, о которой мало кто знает

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Замена шин - привычная процедура для автомобилистов, но не всегда безопасная. Иногда даже опытные водители могут столкнуться с неожиданными и опасными ситуациями.

Фото: Freepik by senivpetro Автосервис

Причина разгерметизации колеса

В одном из сельхозпредприятий произошёл случай, когда во время подкачки колесо разлетелось, а водитель получил серьёзные травмы. Основной причиной аварии стало ослабление прочности обода из-за глубокой коррозии металла.

В результате повышенного давления в камере появились напряжения в закраинах обода, что привело к разрушению бортового кольца.

Металлические части отлетели, что стало причиной травм.

Как избежать подобных происшествий

Перед монтажом шин обязательно проверяйте состояние всех элементов колеса:

Обод, диск и бортовое кольцо не должны иметь трещин, вмятин, ржавчины и загрязнений.

Бортовое кольцо должно быть без погнутых кромок, заусенцев и вмятин.

Зазор в месте разреза кольца не должен превышать 15 мм.

При необходимости выправить вмятины, очистить и покрасить поверхность.

Колёсные детали с трещинами нельзя использовать.

Безопасность прежде всего

Все работы по замене и подкачке шин нужно проводить строго по технике безопасности, так как малейшее нарушение может привести к непредсказуемым последствиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

