Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение

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Чип-ключи удобны, но работают на батарейке, которая со временем садится. В такой ситуации необязательно паниковать — у большинства современных автомобилей есть скрытый механический замок.

Фото: Own work by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобильный ключ

Где находится личинка замка

Водительская дверь многих автомобилей имеет замочную скважину под заглушкой, расположенной в правой части ручки.

Для её снятия нужно найти щель (обычно снизу).

Установить в неё жало ключа и аккуратно поднять крышку вверх.

После снятия заглушки появится личинка замка, куда вставляется ключ.

Где найти жало ключа

Чип-ключи часто имеют скрытое жало, которое можно достать двумя способами:

Нажать на фиксатор, чтобы высвободить жало.

Разделить корпус брелока на две части, чтобы достать ключ.

Перед тем как прибегнуть к этому лайфхаку, важно выяснить точный способ извлечения жала для своей модели авто, чтобы случайно не повредить брелок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

