Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение

Чип-ключи удобны, но работают на батарейке, которая со временем садится. В такой ситуации необязательно паниковать — у большинства современных автомобилей есть скрытый механический замок.
Водительская дверь многих автомобилей имеет замочную скважину под заглушкой, расположенной в правой части ручки.
Чип-ключи часто имеют скрытое жало, которое можно достать двумя способами:
Перед тем как прибегнуть к этому лайфхаку, важно выяснить точный способ извлечения жала для своей модели авто, чтобы случайно не повредить брелок.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?