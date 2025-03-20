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Как открыть машину, если батарейка в ключе разрядилась: простое решение

1:02
Авто

Чип-ключи удобны, но работают на батарейке, которая со временем садится. В такой ситуации необязательно паниковать — у большинства современных автомобилей есть скрытый механический замок.

Автомобильный ключ
Фото: Own work by DestinationFearFan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобильный ключ

Где находится личинка замка

Водительская дверь многих автомобилей имеет замочную скважину под заглушкой, расположенной в правой части ручки.

  • Для её снятия нужно найти щель (обычно снизу).
  • Установить в неё жало ключа и аккуратно поднять крышку вверх.
  • После снятия заглушки появится личинка замка, куда вставляется ключ.

Где найти жало ключа

Чип-ключи часто имеют скрытое жало, которое можно достать двумя способами:

  • Нажать на фиксатор, чтобы высвободить жало.
  • Разделить корпус брелока на две части, чтобы достать ключ.

Перед тем как прибегнуть к этому лайфхаку, важно выяснить точный способ извлечения жала для своей модели авто, чтобы случайно не повредить брелок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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