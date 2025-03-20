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Стёкла медленно поднимаются: возможно, проблему можно решить без ремонта

Авто

Медленный подъём стёкол - неприятная проблема, но далеко не всегда она требует обращения в автосервис. В некоторых случаях устранить неисправность можно самостоятельно, если разобраться в её причине.

Водитель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель

Перекос стекла и ослабленные крепления

Если стекло поднимается неравномерно, наклоняется или плохо прижимается к салазкам, проблема может быть в ослаблении крепёжных элементов.

  • необходимо снять дверную обшивку.
  • проверить болты крепления стекла к механизму и подтянуть их.
  • устранить люфт вала моторчика, если он присутствует.

Износ салазок и резинок

Если стекло поднимается медленно, но без перекосов, возможно, салазки и уплотнители стали слишком жёсткими из-за загрязнений или старения материала.

  • очистить направляющие и резинки от пыли и налёта.
  • смазать специальной силиконовой смазкой.
  • при сильном износе заменить элементы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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