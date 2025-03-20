Стёкла медленно поднимаются: возможно, проблему можно решить без ремонта

Медленный подъём стёкол - неприятная проблема, но далеко не всегда она требует обращения в автосервис. В некоторых случаях устранить неисправность можно самостоятельно, если разобраться в её причине.
Если стекло поднимается неравномерно, наклоняется или плохо прижимается к салазкам, проблема может быть в ослаблении крепёжных элементов.
Если стекло поднимается медленно, но без перекосов, возможно, салазки и уплотнители стали слишком жёсткими из-за загрязнений или старения материала.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?