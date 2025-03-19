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Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно

1:14
Авто

Некоторые проблемы с автомобилем настолько серьёзны, что проще избавиться от машины, чем вкладываться в дорогостоящий ремонт.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Автомобиль-утопленник

Если машина побывала в воде, в скором времени начнутся неприятные последствия:

  • Постоянные неисправности электроники.
  • Быстрое распространение ржавчины.
  • Проблемы с работой двигателя и трансмиссии.

Поломка коробки передач

Ремонт трансмиссии может обойтись дороже стоимости самого автомобиля. Особенно проблемными считаются вариаторные и роботизированные коробки.

Капитальный ремонт двигателя

Если мотор требует капитального ремонта, это одна из самых крупных трат для автовладельца. В некоторых случаях стоимость ремонта достигает половины цены авто.

Нарушение геометрии кузова

Автомобиль с повреждённым кузовом может:

  • Быть опасным в эксплуатации.
  • Быстро терять в цене.
  • Требовать сложного и дорогостоящего восстановления.

Ржавчина

Если коррозия поразила несущие элементы, восстановление может оказаться бессмысленным. Однако если ржавчина локальная, можно попытаться продать авто, пока проблема не усугубилась.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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