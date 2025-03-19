Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые проблемы с автомобилем настолько серьёзны, что проще избавиться от машины, чем вкладываться в дорогостоящий ремонт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомеханик осматривает машину

Автомобиль-утопленник

Если машина побывала в воде, в скором времени начнутся неприятные последствия:

Постоянные неисправности электроники.

Быстрое распространение ржавчины.

Проблемы с работой двигателя и трансмиссии.

Поломка коробки передач

Ремонт трансмиссии может обойтись дороже стоимости самого автомобиля. Особенно проблемными считаются вариаторные и роботизированные коробки.

Капитальный ремонт двигателя

Если мотор требует капитального ремонта, это одна из самых крупных трат для автовладельца. В некоторых случаях стоимость ремонта достигает половины цены авто.

Нарушение геометрии кузова

Автомобиль с повреждённым кузовом может:

Быть опасным в эксплуатации.

Быстро терять в цене.

Требовать сложного и дорогостоящего восстановления.

Ржавчина

Если коррозия поразила несущие элементы, восстановление может оказаться бессмысленным. Однако если ржавчина локальная, можно попытаться продать авто, пока проблема не усугубилась.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

