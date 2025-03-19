Если у вас есть одна из этих проблем – срочно продавайте машину, пока не поздно

Некоторые проблемы с автомобилем настолько серьёзны, что проще избавиться от машины, чем вкладываться в дорогостоящий ремонт.
Если машина побывала в воде, в скором времени начнутся неприятные последствия:
Ремонт трансмиссии может обойтись дороже стоимости самого автомобиля. Особенно проблемными считаются вариаторные и роботизированные коробки.
Если мотор требует капитального ремонта, это одна из самых крупных трат для автовладельца. В некоторых случаях стоимость ремонта достигает половины цены авто.
Автомобиль с повреждённым кузовом может:
Если коррозия поразила несущие элементы, восстановление может оказаться бессмысленным. Однако если ржавчина локальная, можно попытаться продать авто, пока проблема не усугубилась.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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