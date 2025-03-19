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Хотите, чтобы шины выглядели как новые: простая хитрость для глубокого чёрного цвета

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Авто

Шины быстро теряют свой насыщенный чёрный цвет, из-за чего автомобиль выглядит менее ухоженным. Самый популярный способ восстановления внешнего вида — чернение покрышек, но для этого необязательно покупать дорогие средства.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Как сделать шины блестящими надолго

Для долговременного эффекта можно использовать глицерин.

  1. Нанести небольшое количество глицерина на чистую ткань.
  2. Протереть поверхность шины, равномерно распределяя жидкость.
  3. Дождаться высыхания — покрышки приобретут глубокий чёрный цвет и блеск.

Как быстро обновить шины перед поездкой

Если нужен быстрый эффект, можно воспользоваться силиконовой губкой для обуви.

  1. Провести губкой по шинам, слегка надавливая.
  2. Результат будет мгновенным, но сохранится недолго — после нескольких поездок эффект исчезнет.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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