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Вода в багажнике: вот почему туда попадает влага и как это исправить

0:57
Авто

Даже в дождливую погоду салон и багажник автомобиля должны оставаться сухими. Однако некоторые владельцы сталкиваются с неприятной проблемой — при открытии багажника внутри обнаруживается влага.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Основная причина попадания воды в багажник

Чаще всего протечка связана с износом уплотнительных резинок. Со временем резиновые элементы теряют эластичность и перестают обеспечивать герметичность, из-за чего дождевые капли проникают внутрь.

Влага может появляться даже в сухую погоду, если проблема вызвана деформацией кузовных швов. Это часто случается после мелких ДТП, когда нарушается герметичность сварных соединений.

Как устранить проблему:

  • Если износились уплотнители, их можно обработать герметиком или заменить на новые.
  • Если проблема в швах кузова, поможет битумная мастика, которая восстановит гидроизоляцию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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