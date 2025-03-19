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Не сжигаем бензин впустую: лучшие советы для экономной езды

1:24
Авто

Экономия топлива зависит не только от характеристик автомобиля, но и от манеры вождения. Если грамотно управлять машиной, учитывать дорожные условия и избегать лишних нагрузок, заправляться придётся реже.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Аккуратное вождение

Резкие разгоны и торможения повышают расход горючего. Чтобы минимизировать потери топлива:

  • Разгоняйтесь плавно, без резких нажатий на педаль газа.
  • Переключайте передачи мягко и своевременно, чтобы не перегружать двигатель.
  • Старайтесь поддерживать равномерную скорость, избегая ненужных остановок.

Контроль технических показателей:

  • Держите оборот двигателя в пределах 2000 об/мин.
  • Следите за давлением в шинах - слишком низкое или высокое давление увеличивает сопротивление качению и расход топлива.
  • Отключайте лишние приборы, если они не нужны в пути — кондиционер, обогрев сидений и мультимедиа могут создавать дополнительную нагрузку на двигатель.

Снижение нагрузки на авто:

  • Освободите багажник от ненужных вещей - чем тяжелее машина, тем выше расход топлива.
  • Если возможно, не выезжайте в дождь - на мокрой дороге автомобиль потребляет до 15% больше топлива.
  • Избегайте разбитых дорог, а если всё же оказались на плохом покрытии, снизьте скорость и старайтесь объезжать ямы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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