Не сжигаем бензин впустую: лучшие советы для экономной езды

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономия топлива зависит не только от характеристик автомобиля, но и от манеры вождения. Если грамотно управлять машиной, учитывать дорожные условия и избегать лишних нагрузок, заправляться придётся реже.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Аккуратное вождение

Резкие разгоны и торможения повышают расход горючего. Чтобы минимизировать потери топлива:

Разгоняйтесь плавно, без резких нажатий на педаль газа.

без резких нажатий на педаль газа. Переключайте передачи мягко и своевременно , чтобы не перегружать двигатель.

, чтобы не перегружать двигатель. Старайтесь поддерживать равномерную скорость, избегая ненужных остановок.

Контроль технических показателей:

Держите оборот двигателя в пределах 2000 об/мин.

в пределах 2000 об/мин. Следите за давлением в шинах - слишком низкое или высокое давление увеличивает сопротивление качению и расход топлива.

- слишком низкое или высокое давление увеличивает сопротивление качению и расход топлива. Отключайте лишние приборы, если они не нужны в пути — кондиционер, обогрев сидений и мультимедиа могут создавать дополнительную нагрузку на двигатель.

Снижение нагрузки на авто:

Освободите багажник от ненужных вещей - чем тяжелее машина, тем выше расход топлива.

- чем тяжелее машина, тем выше расход топлива. Если возможно, не выезжайте в дождь - на мокрой дороге автомобиль потребляет до 15% больше топлива.

- на мокрой дороге автомобиль потребляет до 15% больше топлива. Избегайте разбитых дорог, а если всё же оказались на плохом покрытии, снизьте скорость и старайтесь объезжать ямы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

