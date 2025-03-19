Три вещи, которые нужно проверить перед поездкой: водители часто забывают об этом

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Перед поездкой большинство водителей сразу заводят мотор и начинают движение. Однако быстрая проверка состояния автомобиля может помочь избежать неприятностей на дороге.

Фото: Freepik by senivpetro Автомобильный диск

Осмотр кузова

Перед тем как сесть в машину, стоит проверить кузов на наличие царапин, вмятин или сколов. Если появились новые повреждения, возможно, пока водитель отсутствовал, в машину врезался другой автомобиль. В этом случае не стоит покидать место парковки, а лучше вызвать сотрудников ГАИ.

Проверка под днищем автомобиля

Нужно заглянуть под машину, чтобы убедиться, что под автомобилем нет луж масла, антифриза или тормозной жидкости. Их наличие может свидетельствовать о серьёзных неисправностях, которые лучше устранить до начала движения.

Оценка состояния шин

Покрышки не должны быть спущенными или повреждёнными. Даже небольшая потеря давления в колесе может повлиять на управляемость и увеличить риск аварии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

