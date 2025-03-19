Как масло меняет свои свойства в жару и мороз: водителям нужно учитывать этот факт

Многие водители считают, что замена масла зависит только от пробега. Однако температура окружающей среды напрямую влияет на вязкость моторного масла, что делает его выбор сезонным вопросом.
Моторное масло разжижается в жару и густеет в холод. Это влияет на работу двигателя и может повлиять на запуск и защиту деталей.
Какое масло использовать в разное время года:
После наступления тёплого сезона желательно заменить масло на более вязкое, особенно если зимой использовалось жидкое зимнее масло. Если в моторе залито всесезонное масло, менять его дополнительно не требуется.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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