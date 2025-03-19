Как масло меняет свои свойства в жару и мороз: водителям нужно учитывать этот факт

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Многие водители считают, что замена масла зависит только от пробега. Однако температура окружающей среды напрямую влияет на вязкость моторного масла, что делает его выбор сезонным вопросом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Как меняется масло в зависимости от температуры

Моторное масло разжижается в жару и густеет в холод. Это влияет на работу двигателя и может повлиять на запуск и защиту деталей.

Зимой масло становится гуще, что усложняет циркуляцию и затрудняет запуск мотора.

становится гуще, что усложняет циркуляцию и затрудняет запуск мотора. Летом масло разжижается, что снижает его эффективность при высоких температурах.

Какое масло использовать в разное время года:

В зимний период стоит использовать более жидкое масло, чтобы оно быстрее циркулировало по системе при холодном запуске.

стоит использовать более жидкое масло, чтобы оно быстрее циркулировало по системе при холодном запуске. В жару лучше заливать более густое масло, которое сохранит свои свойства и не разжижится при высокой температуре.

Когда менять масло на летнее

После наступления тёплого сезона желательно заменить масло на более вязкое, особенно если зимой использовалось жидкое зимнее масло. Если в моторе залито всесезонное масло, менять его дополнительно не требуется.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

