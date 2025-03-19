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Как масло меняет свои свойства в жару и мороз: водителям нужно учитывать этот факт

1:14
Авто

Многие водители считают, что замена масла зависит только от пробега. Однако температура окружающей среды напрямую влияет на вязкость моторного масла, что делает его выбор сезонным вопросом.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Как меняется масло в зависимости от температуры

Моторное масло разжижается в жару и густеет в холод. Это влияет на работу двигателя и может повлиять на запуск и защиту деталей.

  • Зимой масло становится гуще, что усложняет циркуляцию и затрудняет запуск мотора.
  • Летом масло разжижается, что снижает его эффективность при высоких температурах.

Какое масло использовать в разное время года:

  • В зимний период стоит использовать более жидкое масло, чтобы оно быстрее циркулировало по системе при холодном запуске.
  • В жару лучше заливать более густое масло, которое сохранит свои свойства и не разжижится при высокой температуре.

Когда менять масло на летнее

После наступления тёплого сезона желательно заменить масло на более вязкое, особенно если зимой использовалось жидкое зимнее масло. Если в моторе залито всесезонное масло, менять его дополнительно не требуется.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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