Хотите тратить меньше на заправку: тогда избавьтесь от этих вещей в машине

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Большинство водителей мечтают тратить меньше топлива и стараются избавиться от факторов, увеличивающих расход горючего. Правильный стиль вождения, регулярное техническое обслуживание и подбор масла по сезону помогают в этом. Но есть ещё один простой и действенный способ, о котором многие забывают — очистка багажника от лишнего груза.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info багажник

Почему тяжёлый багаж увеличивает расход топлива

Чем больше весит автомобиль, тем сильнее нагружается двигатель и тем больше топлива требуется для его передвижения. Даже дополнительные 50-100 кг могут заметно повлиять на расход горючего.

Что убрать из багажника:

Ненужные ёмкости и контейнеры (если в них нет постоянной необходимости).

Громоздкие предметы, которые не используются в повседневной езде.

Приспособления для пикников (мангалы, решётки, наборы для отдыха на природе).

Заполненные пластиковые бутылки с водой, если их перевозка не критична.

Результат

Очистив багажник от ненужного груза, водитель уменьшит нагрузку на двигатель, а значит, и сократит расход топлива. Хотите сэкономить бензин или дизель? Проверьте свой багажник. Лишний вес делает машину тяжелее, а значит, увеличивает потребление горючего. Избавьтесь от ненужных вещей — и заправляться придётся реже.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

