Приборная панель снова как новая: водители нашли неожиданное чистящее средство

Приборная панель - одна из самых заметных деталей салона автомобиля. Чистая панель не только делает интерьер аккуратным, но и облегчает считывание информации со спидометра и других приборов. Многие водители думают, что удалить желтоватый налёт и пятна сложно, но есть простой и доступный способ.
Неожиданно, но растительное масло отлично справляется с этой задачей. Лучше использовать оливковое, так как оно менее жирное и не оставляет липкой плёнки.
Как правильно очистить панель:
После обработки панель приобретёт блеск, а налёт и пятна исчезнут. Такой способ очистки не только улучшает внешний вид, но и защищает пластик от пересыхания и растрескивания.
Простое растительное масло поможет быстро избавиться от загрязнений на приборной панели. Главное — использовать мягкую ткань и не наносить слишком много масла, чтобы поверхность не стала жирной.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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