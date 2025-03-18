Как понять, что вашу машину хотят угнать: вот три признака, которые нельзя пропустить

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Большинство водителей думают, что угон происходит быстро и неожиданно. Однако преступники редко действуют сразу — чаще всего они предварительно "проверяют" автомобиль, оценивая его защиту и привычки владельца. Есть несколько тревожных сигналов, которые могут указывать на то, что вашу машину уже взяли на заметку.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Странные телефонные звонки

Некоторые угонщики проверяют сигнализацию автомобиля с помощью хитрой схемы. Они могут найти номер владельца в базе данных и позвонить под предлогом проверки или сервиса. Если собеседник интересуется, как работает противоугонная система, это повод насторожиться.

Проблемы с сигнализацией

Если сигнализация стала срабатывать нестабильно или вовсе отключаться, это может быть не просто техническая неисправность. Угонщики могут специально выводить её из строя, чтобы позже было проще забрать машину.

Странные предметы на автомобиле

Если на капоте, крыше или дверях регулярно появляются листики, палочки, бумажки или другие предметы, стоит задуматься. Преступники могут использовать этот метод, чтобы проверить, как долго машина остаётся без движения. Если владелец уезжает редко, это делает автомобиль более лёгкой мишенью.

Если вы заметили один из этих признаков, стоит усилить защиту автомобиля: сменить место парковки, проверить сигнализацию и не доверять подозрительным звонкам. Внимательность поможет предотвратить угон.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

