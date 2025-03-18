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Мутные фары – не приговор: автомобилисты нашли неожиданный способ их очистить

1:15
Авто

Мутные и пожелтевшие фары снижают яркость света, ухудшая видимость на дороге. Многие водители считают, что восстановить прозрачность можно только с помощью профессиональной полировки и специализированных инструментов. Однако есть простой способ, доступный каждому — использование обычной зубной пасты.

Фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Фара

Как работает зубная паста

Зубная паста содержит мелкие абразивные частицы, которые помогают удалить жёлтый налёт и мелкие загрязнения с пластиковых фар. При этом она не повреждает поверхность, в отличие от агрессивных химических средств или наждачной бумаги.

Как правильно полировать фары зубной пастой:

  1. Нанести небольшое количество пасты на чистую ткань или губку.
  2. Протереть мутные фары круговыми движениями, уделяя внимание загрязнённым участкам.
  3. Смыть остатки пасты водой и повторить процедуру 2-3 раза для лучшего результата.
  4. Отполировать фары сухой тряпкой, чтобы придать им блеск.

Полировка фар зубной пастой - быстрый и дешёвый способ вернуть светотехнике прозрачность. Процедуру можно выполнить самостоятельно, без сложных инструментов и специальных навыков.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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