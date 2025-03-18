Мутные фары – не приговор: автомобилисты нашли неожиданный способ их очистить

Мутные и пожелтевшие фары снижают яркость света, ухудшая видимость на дороге. Многие водители считают, что восстановить прозрачность можно только с помощью профессиональной полировки и специализированных инструментов. Однако есть простой способ, доступный каждому — использование обычной зубной пасты.
Зубная паста содержит мелкие абразивные частицы, которые помогают удалить жёлтый налёт и мелкие загрязнения с пластиковых фар. При этом она не повреждает поверхность, в отличие от агрессивных химических средств или наждачной бумаги.
Как правильно полировать фары зубной пастой:
Полировка фар зубной пастой - быстрый и дешёвый способ вернуть светотехнике прозрачность. Процедуру можно выполнить самостоятельно, без сложных инструментов и специальных навыков.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.