Автомобиль ломается быстрее из-за этих привычек – проверьте, не делаете ли вы их

1:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксплуатация автомобиля требует немалых затрат, но некоторые водители сами увеличивают свои расходы, даже не подозревая об этом. Есть привычки, от которых лучше отказаться, чтобы сэкономить деньги и избежать дорогостоящего ремонта.

Фото: wikipediа by Pittigrilli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ бензобак приборная панель

Частое притормаживание

Резкие разгоны и торможения ускоряют износ двигателя, коробки передач и подвески. Однако даже частые мелкие торможения негативно сказываются на состоянии тормозных механизмов. Колодки и диски изнашиваются быстрее, а перегрев тормозной системы может привести к её преждевременному выходу из строя.

Игнорирование сигнальных лампочек

Если на приборной панели загорается индикатор неисправности, его нельзя оставлять без внимания. Многие поломки начинаются с незначительных сбоев, которые можно устранить с минимальными затратами. Если же игнорировать предупреждения, небольшая проблема может перерасти в дорогой ремонт двигателя, тормозной системы или электроники.

Полный расход топлива до нуля

Некоторые водители заправляются только тогда, когда бензина остаётся на донышке. Это опасная привычка, потому что:

В топливную систему попадает грязь и осадки со дна бака.

Топливный насос работает на пределе, что сокращает его ресурс.

В холодное время года в пустом баке может образовываться конденсат, который приведёт к коррозии и проблемам с запуском двигателя.

Избегая частого торможения, своевременно реагируя на сигналы приборной панели и не допуская критически низкого уровня топлива, можно продлить ресурс автомобиля и сократить расходы на ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

