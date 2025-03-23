Бензин дорожает, но эти машины помогут сэкономить: минимальный расход топлива

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Каждый автолюбитель мечтает о машине, которая будет экономичной и не потребует больших затрат на топливо. Оптимальным считается расход до 5 литров на 100 км, и таких автомобилей на рынке немало. Рассмотрим три модели, которые подойдут тем, кто хочет сэкономить на бензине.

Фото: commons.wikimedia.org by Harvey Bold, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Skoda Octavia

Mercedes-Benz C160 — стиль и экономичность

Эта модель оснащена 1,6-литровым двигателем M270 мощностью 115 л. с… Несмотря на хороший разгон и высокую динамику, автомобиль остаётся экономичным — он расходует всего 5 литров топлива на 100 км.

Skoda Octavia 1.6 MPI — проверенная надёжность

Чешский автопроизводитель делает ставку на экономичность, и Skoda Octavia с двигателем 1.6 MPI — отличный тому пример. Этот 110-сильный мотор потребляет в среднем 5,2 литра на 100 км, что делает модель хорошим выбором для городских и загородных поездок.

Toyota Corolla 1.33 — японская практичность

Легендарная Toyota Corolla с 1,33-литровым мотором демонстрирует расход 5,6 литра на 100 км. Автомобиль подходит как для городской езды, так и для длительных путешествий.

Эти три модели являются одними из самых экономичных автомобилей, доступных на рынке. Если ваша цель — минимальный расход топлива без потери комфорта и надёжности, стоит обратить внимание на Mercedes-Benz C160, Skoda Octavia 1.6 MPI и Toyota Corolla 1.33.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

