Запчастей нет, авто стоит: какие машины сложнее всего ремонтировать

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Подорожание автозапчастей — не единственная проблема, с которой сталкиваются российские водители. В некоторых случаях ожидание оригинальных деталей может растянуться на месяцы, а для некоторых машин — до полугода.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Changan UNI-T 007

На какие автомобили трудно найти запчасти

Сейчас особенно сложно достать комплектующие для ремонта двигателей и коробок передач на автомобили американских, европейских и китайских брендов. Среди них:

Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo, Buick.

Changan, FAW, BAW.

Многие владельцы таких машин сталкиваются с тем, что нужные детали просто отсутствуют в продаже.

Почему ремонт затягивается

Ранее крупные сервисы предпочитали не чинить узлы, а менять их целиком — эта практика была связана с европейскими стандартами обслуживания. Однако сейчас, когда агрегаты стали слишком дорогими, приходится переходить к ремонту отдельных деталей.

Проблема в том, что оригинальные запчасти приходится ждать слишком долго, а их аналогов может просто не быть. Это приводит к тому, что машины могут простаивать до 6 месяцев в ожидании ремонта.

Если вы владеете автомобилем редкой марки или модели, стоит заранее задуматься о возможных проблемах с ремонтом. Дефицит запчастей может серьёзно осложнить эксплуатацию машины, даже если поломка кажется незначительной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

