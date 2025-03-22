ГБО – не такая уж и экономия: семь причин, почему водители отказываются от газа

Многие водители рассматривают переход на газомоторное топливо как способ сэкономить. Однако установка газобаллонного оборудования (ГБО) имеет ряд недостатков, которые могут свести экономию на топливе на нет.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Газпром

Потеря багажного пространства

Владельцам компактных автомобилей B и C-класса придётся пожертвовать багажником, поскольку значительную его часть займёт газовый баллон. Установка тороидального баллона в нишу запасного колеса частично решает проблему, но тогда запаска займёт место в багажнике.

Запрет на парковку в подземных гаражах

Во многих паркингах запрещено оставлять автомобили с ГБО из-за риска утечки газа. Пропан-бутан тяжелее воздуха и может скапливаться внизу, создавая потенциальную опасность.

Потеря гарантии на авто

Если машина ещё на гарантии, установка ГБО может лишить владельца гарантийного обслуживания. Производители автомобилей запрещают самовольные изменения в конструкции.

Необходимость больших пробегов для окупаемости

Экономия на топливе будет заметна только при большом пробеге. Если автомобиль используется для коротких поездок, переход на газ может не окупиться даже через несколько лет.

Снижение динамики автомобиля

Двигатели, изначально разработанные под бензин, не смогут работать на газе с той же эффективностью. Это приводит к снижению мощности, ухудшению разгонной динамики и меньшему крутящему моменту.

Проблемы с заправками

В некоторых регионах не хватает газовых заправок, что делает эксплуатацию ГБО менее удобной. Планировать поездки придётся с учётом наличия станций, что не всегда возможно.

Дорогое обслуживание и повышенный износ

Хотя газ дешевле бензина, затраты на обслуживание ГБО могут быть выше. Кроме того, автомобили с газовым оборудованием требуют более частой регулировки клапанов, а при одинаковом пробеге износ двигателя на газе может оказаться выше, чем у авто, работающего на бензине.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

