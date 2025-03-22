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Вариатор – это приговор: водители боятся этих коробок передач

2:22
Авто

В России вариаторные коробки передач (CVT) давно получили сомнительную репутацию. Многие автомобилисты считают их ненадёжными и избегают покупки машин с такой трансмиссией. Но действительно ли современные вариаторы так плохи, или это просто устаревший стереотип?

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

История проблем с вариаторами

Массовое использование вариаторных коробок началось ещё в 90-х. Именно тогда и появились мифы об их слабых местах:

  • Частые перегревы на небольших пробегах.
  • Сложность ремонта и нехватка запчастей.
  • Высокая стоимость обслуживания, особенно по сравнению с классическими автоматами.

Однако к 2000-м годам автопроизводители значительно доработали CVT, сделав их более надёжными и долговечными.

Какие вариаторы служат дольше

Современные вариаторы могут работать не хуже традиционных автоматов. У них есть даже преимущества — плавность хода и экономичность. Но важно учитывать конкретные модели:

  • Самыми надёжными считаются японские вариаторы Aisin (используются в Toyota) и некоторые версии Jatco CVT, применяемые в Mitsubishi и Nissan.
  • Более уязвимыми оказываются вариаторы на популярных моделях: Audi A5 (S tronic), Nissan Qashqai 1.6 (Jatco), Nissan Juke (Jatco), Subaru CVT TR580 (средний срок службы — около 130 000 км).

Вариатор на подержанных авто: скрытые риски

При покупке автомобиля с вариатором на вторичном рынке остаются важные вопросы:

  • Как его обслуживали? Если масло в коробке не менялось вовремя, ресурс трансмиссии будет значительно ниже.
  • Были ли перегревы? Перегретый вариатор быстрее выходит из строя, а узнать об этом по внешним признакам невозможно.
  • Реальный пробег? На авто с CVT и пробегом свыше 130 000 км велик риск скрытых проблем, которые могут привести к дорогостоящему ремонту.

Современные вариаторы надёжнее своих предшественников, но при покупке подержанного авто они остаются зоной повышенного риска. Если машина прошла больше 130 000 км, без тщательной диагностики брать её не стоит.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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