Вариатор – это приговор: водители боятся этих коробок передач

В России вариаторные коробки передач (CVT) давно получили сомнительную репутацию. Многие автомобилисты считают их ненадёжными и избегают покупки машин с такой трансмиссией. Но действительно ли современные вариаторы так плохи, или это просто устаревший стереотип?
Массовое использование вариаторных коробок началось ещё в 90-х. Именно тогда и появились мифы об их слабых местах:
Однако к 2000-м годам автопроизводители значительно доработали CVT, сделав их более надёжными и долговечными.
Современные вариаторы могут работать не хуже традиционных автоматов. У них есть даже преимущества — плавность хода и экономичность. Но важно учитывать конкретные модели:
При покупке автомобиля с вариатором на вторичном рынке остаются важные вопросы:
Современные вариаторы надёжнее своих предшественников, но при покупке подержанного авто они остаются зоной повышенного риска. Если машина прошла больше 130 000 км, без тщательной диагностики брать её не стоит.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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