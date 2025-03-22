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Сэкономил на бензине, а потом оставил всё на СТО – история о 92-м

2:07
Авто

Многие водители задумываются, стоит ли заправляться более дешёвым 92-м бензином вместо рекомендованного 95-го. Однако такая экономия может обернуться серьёзными проблемами для двигателя, особенно если автомобиль изначально рассчитан на высокооктановое топливо.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Чем опасен низкооктановый бензин

Бензин с более низким октановым числом больше подвержен детонации — самопроизвольному воспламенению при высоком давлении. Детонация приводит к микровзрывам, которые наносят вред поршням, клапанам и другим деталям двигателя. Если производитель указывает, что в мотор нужно заливать АИ-95, лучше следовать этой рекомендации.

Проблемы с детонацией особенно актуальны для двигателей с высокой степенью сжатия (выше 10,5). Например, моторы Mazda Skyactiv, где этот показатель достигает 13, крайне чувствительны к качеству топлива.

Допускается ли использование 92-го бензина

Некоторые автомобили действительно могут работать на 92-м бензине, но есть нюансы. Большинство современных двигателей изначально разрабатываются под АИ-95, а затем адаптируются к 92-му с помощью электронных настроек системы зажигания.

Однако даже если производитель допускает использование 92-го, не стоит спешить с переходом. Дело в том, что:

  • Расход топлива увеличивается на 5-7%, что уже снижает экономию.
  • Работа двигателя ухудшается, особенно если мотор турбированный или имеет высокую степень сжатия.
  • Ресурс двигателя сокращается, так как работа на неподходящем топливе ускоряет износ агрегата.

В современных автомобилях лучше придерживаться рекомендаций производителя и использовать АИ-95. Заправка 92-м бензином оправдана только в тех случаях, когда мотор изначально был рассчитан именно на него. В остальных ситуациях такая экономия может выйти боком.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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