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ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой

2:40
Авто

Советские мотоциклы славились своей простотой, надёжностью и возможностью ездить по любым дорогам, включая заснеженные трассы и ледяные просёлки.

Мотоцикл "Днепр"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоцикл "Днепр"

Некоторые модели особенно хорошо проявляли себя зимой благодаря карданному приводу, мощному двигателю, широким покрышкам и высокой проходимости. Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые отлично справлялись с зимними дорогами.  

1. Урал М-67

Тип: тяжёлый мотоцикл с коляской.

Привод: карданный.

Двигатель: оппозитный, 650 куб. см, 32 л. с.

Чем хорош зимой? Карданный привод не боится грязи и снега, мощный мотор тянет даже по заснеженным дорогам, а массивные колёса обеспечивают хорошее сцепление с дорогой.  

2. Днепр МТ-10

Тип: тяжёлый мотоцикл с коляской.

Привод: карданный.

Двигатель: оппозитный, 650 куб. см, 36 л. с.

Чем хорош зимой? Классический "Днепр" с надёжным двигателем и возможностью установки ведущего колеса на коляску. Это серьёзно повышает проходимость в снегу.  

3. ИЖ Планета-5

Тип: одиночный дорожный мотоцикл.

Привод: цепной.

Двигатель: 346 куб. см, 22 л. с.

Чем хорош зимой? Простая конструкция, тяговитый мотор и лёгкий вес делают его удобным даже для снежной езды. При установке шипованной резины можно ездить по обледенелым дорогам.  

4. ИЖ Юпитер-5

Тип: мотоцикл с возможностью установки коляски.

Привод: цепной.

Двигатель: 2-цилиндровый, 346 куб. см, 28 л. с.

Чем хорош зимой? Двухцилиндровый двигатель запускается легче в мороз, а прицепная коляска даёт дополнительную устойчивость.

5. Тула Т-200 (Тула "Муравей")

Тип: мотороллер.

Привод: цепной.

Двигатель: 200 куб. см, 12 л. с.

Чем хорош зимой? Благодаря маленькому весу и трёхколёсной конструкции мотороллер уверенно идёт по заснеженной дороге. Использовался даже коммунальщиками зимой.  

Эти мотоциклы отличались надёжностью, неприхотливостью и способностью преодолевать сложные участки местности, что делало их незаменимыми помощниками в условиях советской зимы.

Куратор Игорь Моржаретто
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