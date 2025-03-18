ТОП-5 советских мотоциклов с лучшей проходимостью зимой

Советские мотоциклы славились своей простотой, надёжностью и возможностью ездить по любым дорогам, включая заснеженные трассы и ледяные просёлки.
Некоторые модели особенно хорошо проявляли себя зимой благодаря карданному приводу, мощному двигателю, широким покрышкам и высокой проходимости. Представляем ТОП-5 мотоциклов СССР, которые отлично справлялись с зимними дорогами.
1. Урал М-67
Тип: тяжёлый мотоцикл с коляской.
Привод: карданный.
Двигатель: оппозитный, 650 куб. см, 32 л. с.
Чем хорош зимой? Карданный привод не боится грязи и снега, мощный мотор тянет даже по заснеженным дорогам, а массивные колёса обеспечивают хорошее сцепление с дорогой.
2. Днепр МТ-10
Тип: тяжёлый мотоцикл с коляской.
Привод: карданный.
Двигатель: оппозитный, 650 куб. см, 36 л. с.
Чем хорош зимой? Классический "Днепр" с надёжным двигателем и возможностью установки ведущего колеса на коляску. Это серьёзно повышает проходимость в снегу.
3. ИЖ Планета-5
Тип: одиночный дорожный мотоцикл.
Привод: цепной.
Двигатель: 346 куб. см, 22 л. с.
Чем хорош зимой? Простая конструкция, тяговитый мотор и лёгкий вес делают его удобным даже для снежной езды. При установке шипованной резины можно ездить по обледенелым дорогам.
4. ИЖ Юпитер-5
Тип: мотоцикл с возможностью установки коляски.
Привод: цепной.
Двигатель: 2-цилиндровый, 346 куб. см, 28 л. с.
Чем хорош зимой? Двухцилиндровый двигатель запускается легче в мороз, а прицепная коляска даёт дополнительную устойчивость.
5. Тула Т-200 (Тула "Муравей")
Тип: мотороллер.
Привод: цепной.
Двигатель: 200 куб. см, 12 л. с.
Чем хорош зимой? Благодаря маленькому весу и трёхколёсной конструкции мотороллер уверенно идёт по заснеженной дороге. Использовался даже коммунальщиками зимой.
Эти мотоциклы отличались надёжностью, неприхотливостью и способностью преодолевать сложные участки местности, что делало их незаменимыми помощниками в условиях советской зимы.
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