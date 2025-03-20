Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке

За первые два месяца 2025 года в Россию было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (168 тысяч). Особенно сильное падение наблюдается в сегменте новых машин — минус 62% (всего 48,1 тыс. шт.), тогда как импорт подержанных автомобилей снизился на 12% (37,9 тыс. шт.). Об этом сообщает издание "За рулём".
Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков назвал две главные причины этого обвала:
Сложившиеся тенденции могут повлиять на рынок: дилеры могут активнее предлагать скидки на остатки, а российская сборка китайских брендов может постепенно вытеснить импорт.
Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?