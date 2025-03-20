Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке

За первые два месяца 2025 года в Россию было ввезено 86 тысяч легковых автомобилей, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (168 тысяч). Особенно сильное падение наблюдается в сегменте новых машин — минус 62% (всего 48,1 тыс. шт.), тогда как импорт подержанных автомобилей снизился на 12% (37,9 тыс. шт.). Об этом сообщает издание "За рулём".

Фото: commons.wikimedia.org by Pas de renseignement, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автовоз

Почему в страну ввозят меньше машин

Директор агентства "Автостат" Сергей Целиков назвал две главные причины этого обвала:

Затоваренность складов у дилеров и дистрибьюторов. Запасы автомобилей, завезённых ранее, пока не распроданы, поэтому новый импорт сокращается. Запуск локального производства. Некоторые китайские автопроизводители начали собирать машины в России. Например, Chery с декабря выпускает автомобили в Калуге.

Сложившиеся тенденции могут повлиять на рынок: дилеры могут активнее предлагать скидки на остатки, а российская сборка китайских брендов может постепенно вытеснить импорт.

Уточнения

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

