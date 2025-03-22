Отдых на даче может стать дорогим — за что теперь штрафуют автомобилистов

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С приходом весны трассы центральной части России постепенно заполняются автомобилями, направляющимися в сторону дач. В этом году сезон стартовал раньше обычного, несмотря на нестабильную погоду. Однако, помимо пробок и традиционных дорожных трудностей, водителям стоит учитывать целый ряд штрафов, о которых многие даже не задумываются. Чтобы поездка на дачу не стала неприятным сюрпризом, важно заранее узнать, какие нарушения могут ударить по кошельку.

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Штраф за парковку на обочине

При большом потоке машин многие водители вынуждены делать остановки вдоль трасс, особенно перед въездом в дачные поселки. Однако не все знают, что парковка на обочине скоростной дороги вне специально обозначенных зон грозит штрафом в 2500 рублей. Такой штраф можно получить не только от инспектора ДПС, но и в автоматическом режиме — нарушение могут зафиксировать дорожные камеры.

Неправильная перевозка багажа

Собираясь на дачу, автомобилисты часто перевозят не только чемоданы, но и строительные материалы, инвентарь, а иногда и крупные предметы, такие как доски или трубы. Однако стоит помнить, что по ПДД любой груз, выступающий за габариты автомобиля более чем на 1 метр, должен быть обозначен специальными знаками. Если этого не сделать, можно получить штраф в 500 рублей.

Перевозка детей без автокресла

Семейные поездки на дачу часто включают детей, но многие забывают о правилах их перевозки. До 7 лет ребенок обязательно должен находиться в автокресле, а с 7 до 11 лет — либо в кресле, либо быть пристегнутым ремнем безопасности на заднем сиденье. Нарушение этого правила наказывается штрафом в 3000 рублей. Причем в ближайшее время его планируют увеличить до 5000 рублей.

Парковка на газоне — дорогое удовольствие

Не все владельцы загородных участков имеют оборудованные парковочные места, из-за чего водители нередко оставляют машины рядом с дачами, на обочине или на свободных лужайках. Однако в садовых товариществах действуют федеральные нормы, запрещающие стоянку на газонах. В Москве и ряде других регионов за это предусмотрен штраф до 5000 рублей.

Громкая музыка — и уже штраф

Выбираясь на природу, многие любят включать громкую музыку, особенно во время пикников или посиделок во дворе. Но важно помнить, что за шум в ночное время (с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные) могут оштрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей. Причем жалобу могут подать не только соседи, но и случайные прохожие.

Автомойка на участке — риск штрафа

Некоторые водители предпочитают мыть свои автомобили прямо на дачном участке, не подозревая, что за это можно получить штраф. Если при мойке используются технические жидкости, загрязняющие почву, сумма штрафа составит от 3000 до 5000 рублей. А если машину моют рядом с водоемом, штраф может возрасти до 4000 рублей.

Выброс мусора из автомобиля

Оставлять мусор на обочинах или выбрасывать его из машины запрещено законом. С 2023 года за этим следят не только инспекторы ГИБДД, но и камеры видеофиксации. Штраф за выброс мусора из автомобиля составляет от 5000 до 200 000 рублей — его размер зависит от категории отходов.

Обучение вождению детей — опасное нарушение

Некоторые родители, желая научить ребенка водить, позволяют ему сесть за руль на даче или в загородном поселке. Однако передача управления автомобилем несовершеннолетнему, не имеющему прав, влечет штраф в 30 000 рублей. Более того, если при этом владелец машины отсутствует в салоне, автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

Рыбалка на авто? Осторожно, штраф

Любители рыбалки должны учитывать, что заезд на автомобиле в водоохранную зону может обернуться штрафом. Если подъезд осуществляется по грунтовой дороге, сумма штрафа составит 4500 рублей. Однако, если дорога имеет асфальтовое покрытие, наказания не будет.

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа. Наличествует практически у всех типов кузовов легковых автомобилей, кроме коммерческих фургон, пикап.



