Теперь за наклейку можно получить штраф — что изменилось и кого это коснётся

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Новички за рулём обязаны маркировать свою машину специальным знаком — это не просто рекомендация, а требование ПДД. Знак представляет собой жёлтую квадратную табличку (150x150 мм) с чёрным восклицательным знаком высотой 110 мм.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сдача на водительские права

Кто должен устанавливать знак

Если водитель имеет стаж менее 2-х лет, эксплуатация автомобиля без знака запрещена. Он должен быть размещён на задней части автомобиля.

Что будет, если ездить без знака

Согласно КоАП РФ, нарушение этого требования грозит:

Предупреждением;

Штрафом в 500 рублей.

Штраф не самый большой, но лучше не рисковать, ведь отсутствие знака может стать причиной дополнительных вопросов со стороны инспектора ГИБДД.

Уточнения

Води́тель — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).



