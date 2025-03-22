Стояночный тормоз отказал в нужный момент — виновник может вас удивить

Многие водители редко пользуются "ручником", но его исправность — залог безопасности. Если тормоз перестал держать машину, важно выяснить причину, чтобы вовремя устранить проблему.
Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ручной тормоз
Главный враг "ручника" — тросик
Чаще всего стояночный тормоз выходит из строя из-за проблем с приводным тросиком. Со временем он может растянуться, закиснуть или заржаветь из-за влаги, грязи и дорожных реагентов. В запущенных случаях тросик может полностью заклинить.
Как вернуть "ручник" к жизни
Если трос заржавел - обработайте его антикоррозийной смазкой. Через несколько минут он размягчится и снова начнёт двигаться.
Если смазка не помогает - вероятно, тросик изношен и его нужно менять. Самостоятельно это сделать сложно, так как нужен доступ к днищу машины.
Если тормоз ослаб, но не повреждён - можно подтянуть тросик.
Как правильно подтянуть стояночный тормоз
Заехать на яму или подъёмник.
Поднять рычаг "ручника" на 2-3 щелчка.
Ослабить одну гайку, а затем подтянуть другую, регулируя натяжение.
Опустить стояночный тормоз и проверить, легко ли вращаются колёса.
Если всё работает исправно, зафиксировать регулировку контргайкой.
Если у вас нет опыта или инструментов, лучше доверить настройку специалистам, чтобы не повредить систему.
Уточнения
Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.