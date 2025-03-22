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Стояночный тормоз отказал в нужный момент — виновник может вас удивить

1:30
Авто

Многие водители редко пользуются "ручником", но его исправность — залог безопасности. Если тормоз перестал держать машину, важно выяснить причину, чтобы вовремя устранить проблему.

ручной тормоз
Фото: Wikipedia by Ballista, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ручной тормоз

Главный враг "ручника" — тросик

Чаще всего стояночный тормоз выходит из строя из-за проблем с приводным тросиком. Со временем он может растянуться, закиснуть или заржаветь из-за влаги, грязи и дорожных реагентов. В запущенных случаях тросик может полностью заклинить.

Как вернуть "ручник" к жизни

  • Если трос заржавел - обработайте его антикоррозийной смазкой. Через несколько минут он размягчится и снова начнёт двигаться.
  • Если смазка не помогает - вероятно, тросик изношен и его нужно менять. Самостоятельно это сделать сложно, так как нужен доступ к днищу машины.
  • Если тормоз ослаб, но не повреждён - можно подтянуть тросик.

Как правильно подтянуть стояночный тормоз

  1. Заехать на яму или подъёмник.
  2. Поднять рычаг "ручника" на 2-3 щелчка.
  3. Ослабить одну гайку, а затем подтянуть другую, регулируя натяжение.
  4. Опустить стояночный тормоз и проверить, легко ли вращаются колёса.
  5. Если всё работает исправно, зафиксировать регулировку контргайкой.

Если у вас нет опыта или инструментов, лучше доверить настройку специалистам, чтобы не повредить систему.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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