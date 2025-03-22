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Новые машины дешевеют, но спрос падает — что мешает россиянам покупать авто

2:11
Авто

Февраль 2025 года стал неудачным для российского авторынка — всего продано 78 040 новых легковых автомобилей, что на 24,9% меньше, чем год назад. Итог за два месяца тоже не радует: 167 112 машин, снижение на 9,3% по сравнению с январём-февралём 2024 года.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Но вся надежда на март — месяц, который традиционно считается индикатором года. Эксперты прогнозируют, что его результаты покажут, чего ждать от всего 2025-го.

Март — решающий месяц

"Март всегда был ключевым для автобизнеса, — считает директор департамента новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов. — Если он окажется провальным, значит, прогнозы на год нужно пересматривать в сторону уменьшения".

Первые данные не внушают оптимизма. По словам Рената Тюктеева из АГ "Авилон", в начале месяца продажи были слабыми, хотя на прошлой неделе на учёт встало на 4% больше автомобилей, чем на позапрошлой. Однако скидки остаются на максимуме, а кредиты выдаются в меньших объёмах.

Эксперты ожидают, что в марте 2025 года будет продано 80-90 тыс. новых автомобилей. Это вдвое меньше, чем год назад (159 000 машин).

Что думают аналитики

Независимый эксперт Олег Мосеев провёл опрос среди аналитиков, и результаты неутешительны:

  • 27% считают, что падение составит до 20%,
  • 17% прогнозируют снижение до 30%,
  • 15% ожидают спад на 10%.

Лишь 8% респондентов верят в рост продаж.

Ситуация на авторынке остаётся сложной. Влияние окажет и решение ЦБ по ключевой ставке в конце марта. Если продажи не покажут положительную динамику, 2025 год может стать одним из самых тяжёлых для российского автопрома.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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