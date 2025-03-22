Режимы АКПП, о которых забывают даже опытные водители — но они могут выручить вас на дороге

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2:07
Авто

Если вы впервые сели за руль машины с автоматической коробкой передач, то наверняка обратили внимание на обозначения P, R, N, D и другие. Что они означают и как их использовать, чтобы продлить срок службы трансмиссии?

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

P — Parking (парковка)

Этот режим блокирует коробку передач и предотвращает движение машины. Но полагаться только на него не стоит — на уклонах обязательно используйте ручной тормоз. Включение "P" на ходу может серьезно повредить трансмиссию.

R — Reverse (задний ход)

Используется для движения назад. Включать можно только после полной остановки, иначе коробка может получить повреждения.

N — Neutral (нейтраль)

Как и в механике, нейтраль размыкает связь двигателя с колесами. Авто может свободно катиться, поэтому на уклонах оставлять его в этом режиме опасно.

D — Drive (движение вперёд)

Основной режим для езды. Коробка автоматически подбирает передачи, позволяя водителю сосредоточиться на дороге.

Дополнительные режимы АКПП

Некоторые машины оснащены дополнительными режимами, которые помогают в сложных условиях.

  • S — Sport (спортивный режим)
    Позволяет двигателю раскручиваться до более высоких оборотов перед переключением передачи, делая разгон динамичнее.

  • L — Low (пониженная передача)
    Ограничивает переключение на более высокие передачи. Используется при движении по горам и при буксировке, чтобы тормозить двигателем.

  • B — Brake (торможение двигателем в гибридах и электромобилях)
    Этот режим активирует рекуперативное торможение, помогая заряжать батарею и снижая нагрузку на тормоза.

  • 1, 2, 3 или D1, D2, D3
    Позволяют ограничить коробку в выборе передач. Это полезно на заснеженных дорогах, при движении в гору или на спуске.

Теперь, когда вы знаете, что означают эти буквы, вождение на "автомате" станет для вас понятнее и безопаснее!

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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