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Масляная рулетка: почему одно неверное решение может обойтись в сотни тысяч

2:30
Авто

Многие автомобилисты пренебрегают рекомендациями производителя и выбирают моторное масло по собственному усмотрению. Одни считают, что густая смазка лучше защищает двигатель, другие уверены, что с маловязким маслом авто станет экономичнее. На деле любое отклонение от предписанных параметров может привести к серьёзным проблемам.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Как работает моторное масло

Основная задача масла — предотвращать износ деталей двигателя, создавая защитную пленку в парах трения. Также оно снижает силу трения и помогает сохранить герметичность цилиндров. Однако для каждой модели двигателя разработан свой класс вязкости — и именно он обеспечивает оптимальную работу системы.

Ошибка, которая убивает двигатель

Существует миф: чем гуще масло, тем лучше защита. Это не так. У разных двигателей зазоры между деталями разные, и если мотор рассчитан на жидкую смазку, то густая просто не проникнет в узкие каналы, что приведет к масляному голоданию. А если наоборот — слишком жидкое масло окажется в старом моторе, оно не создаст достаточной защитной плёнки, что ускорит износ деталей.

Как выбрать правильное масло

Производители не просто так указывают в мануале к автомобилю конкретный класс вязкости. Они тестируют моторы в различных условиях, чтобы определить оптимальные параметры. Например, ранние модели двигателей имели большие зазоры и работали на более густом масле, тогда как современные агрегаты требуют низковязких смазок из-за сложных гидравлических систем.

Если руководство к авто предлагает несколько вариантов масла, выбор можно делать с учетом климата или пробега. Но если указан единственный класс вязкости, менять его категорически не стоит.

К чему приведут эксперименты с маслом

Игнорирование предписаний производителя может вызвать серьезные проблемы:

  • Масляное голодание, перегрев и быстрый износ деталей.
  • Сгорание масла в камере сгорания из-за недостаточной плотности пленки.
  • Потерю топливной экономичности и ухудшение характеристик двигателя.
  • Необратимые повреждения, вплоть до капитального ремонта.

Выбор моторного масла — это не место для экспериментов. Чтобы продлить срок службы двигателя, всегда следуйте рекомендациям производителя и не доверяйте мифам.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Гидра́влика (др.-греч. ὑδραυλικός — водяной, гидравлический (первоначально о водяном орга́не); от др.-греч. ὕδραυλις  — гидравлос, водяной орга́н от др.-греч. ὕδωρ — вода + др.-греч. αὐλός — авлос, духовой музыкальный инструмент, трубка) — прикладная наука о законах движения (см. гидродинамика капельных жидкостей и газов), равновесии жидкостей (см. гидростатика) и способах приложения этих законов к решению задач инженерной практики.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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