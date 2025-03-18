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ТОП-5 самых дефицитных автомобилей СССР  

2:47
Авто

В Советском Союзе покупка автомобиля была настоящей удачей.

Russian car GAZ-13 Chaika
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Russian car GAZ-13 Chaika

Даже самые простые машины приходилось ждать годами, а некоторые модели вообще были доступны только для номенклатуры, дипломатов или спортсменов. Представляем ТОП-5 самых дефицитных автомобилей СССР, которые достать было практически невозможно.  

1. Чайка ГАЗ-13/ГАЗ-14

Почему была дефицитом? Выпускалась для высшего руководства, партийных работников и некоторых заслуженных деятелей культуры.

Особенности: роскошный салон, автоматическая коробка передач, двигатель V8 на 195 л. с.

Кто мог купить? Обычные граждане – никто, даже за большие деньги.  

2. ЗИЛ-4104

Почему была дефицитом? Официальный лимузин руководства страны. Производился только по спецзаказу.

Особенности: мощный V8 на 315 л.с., роскошный интерьер, бронезащита.

Кто мог купить? Никто, кроме высшего руководства СССР.  

3. ВАЗ-2103

Почему была дефицитом? Улучшенная версия "копейки" (ВАЗ-2101) с мощным мотором и комфортным салоном. Был в огромном дефиците из-за малого производства.

Особенности: двигатель 1.5 л, 77 л. с., более комфортный салон, модные двойные фары.

Кто мог купить? Обычные граждане – только с большим блатом или по очереди в течение 3-5 лет.  

4. Москвич-2141 "Алеко"

Почему была дефицитом? В конце 80-х считался прогрессивным, но выпускался небольшими партиями.

Особенности: передний привод, просторный салон, похож на Renault 20.

Кто мог купить? В теории – любой гражданин СССР, но в реальности почти невозможно без связей.  

5. Нива ВАЗ-2121

Почему была дефицитом? Первая в мире массовая полноприводная легковая машина, которая сразу стала хитом на экспорт. Внутренний рынок страдал от нехватки.

Особенности: полный привод, независимая передняя подвеска, высокая проходимость.

Кто мог купить? В основном колхозники и сельские жители, но даже они ждали годами.  

Эти автомобили были не просто средствами передвижения, а символами статуса и успеха в советском обществе. Их дефицит подчеркивал ограниченность выбора и привилегированное положение некоторых слоев населения.

Чайка ГАЗ-13 лучший автомобиль СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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