ТОП-5 советских двигателей, работающих до сих пор

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Советские моторы создавались с расчётом на простоту, выносливость и ремонтопригодность, что позволило многим из них успешно трудиться десятилетиями.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ уаз

Даже сегодня, спустя десятки лет после начала их выпуска, многие из этих двигателей продолжают работать — в машинах, мотоциклах, тракторах и даже танках. Представляем ТОП-5 советских двигателей, которые до сих пор в строю.

1. В-2 — танковый дизельный двигатель

Применение: Т-34, Т-55, Т-62, Т-72 и их модификации. Тип: V-образный, 12-цилиндровый дизель.

Этот легендарный мотор начали выпускать ещё в 1930-х годах. Он лёг в основу целого семейства танковых двигателей, которые и сегодня используются в модернизированных машинах в армиях нескольких стран.

2. УМЗ-417 — двигатель для УАЗов и ГАЗов

Применение: УАЗ-469, ГАЗ-69, ГАЗ-21. Тип: бензиновый, рядный, 4-цилиндровый.

Один из самых живучих двигателей, который легко чинится "в поле". Многие УАЗы с такими моторами до сих пор используются в сельской местности и на охотничьих базах.

3. ЗМЗ-402 — двигатель для "Волги"

Применение: ГАЗ-24, ГАЗ-3102. Тип: бензиновый, 4-цилиндровый, карбюраторный.

Мотор прост, как трактор: никаких лишних систем, всё ремонтируется с минимальным набором инструментов. Многие "Волги" на этом двигателе до сих пор исправно ездят.

4. Д-21 — дизельный двигатель для тракторов

Применение: Т-25, сельхозтехника. Тип: одноцилиндровый дизель.

Настоящий символ советской деревни. Этот двигатель до сих пор крутит тракторы, мотопомпы и даже самодельные станки в деревнях и на фермах.

5. М-72 — мотоциклетный двигатель

Применение: мотоциклы М-72, К-750. Тип: оппозитный, 2-цилиндровый, воздушное охлаждение.

Создан по мотивам немецкого BMW R71, этот двигатель прославился надёжностью. Даже сейчас можно встретить старые мотоциклы с работающими моторами М-72.

Эти двигатели — лишь несколько примеров советского наследия в моторостроении. Они демонстрируют высокий уровень инженерной мысли и надёжность, проверенную временем.