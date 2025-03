Китайский автогигант расширяет влияние в Европе: новые заводы BYD на подходе

Китайский производитель электромобилей BYD активно расширяет своё присутствие в Европе, рассматривая возможность строительства третьего завода на континенте. Это решение обусловлено стремлением компании укрепить свои позиции на европейском рынке и обойти тарифные барьеры, введённые ЕС на импорт китайских электромобилей.​

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BYD M3 DM 02 -- Auto China -- 2014-04-23

Текущие проекты BYD в Европе

Сейчас BYD реализует два крупных проекта по строительству заводов в Европе:​

Венгрия : завод в Сегеде планируется запустить в октябре 2025 года с производственной мощностью 350 000 автомобилей в год.​

Турция: предприятие в Измире должно начать работу в марте 2026 года, обеспечивая выпуск 150 000 автомобилей ежегодно.​

Совокупная мощность этих двух заводов составит 500 000 автомобилей в год, что позволит BYD значительно снизить зависимость от импортных тарифов ЕС на китайские электромобили.​

Планы по строительству третьего завода

Исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли сообщила, что компания рассматривает возможность строительства третьего завода в Европе и планирует принять решение о его местоположении в течение ближайших 18-24 месяцев. Хотя конкретные страны не были названы, Германия рассматривается как один из приоритетных вариантов, учитывая её статус крупнейшего автомобильного рынка Европы. Однако высокие затраты на рабочую силу и энергию, а также низкая гибкость производства в Германии вызывают определённые опасения у руководства компании.​

Стратегические соображения и тарифные барьеры

Решение о строительстве третьего завода также связано с необходимостью обхода тарифных барьеров. В прошлом году ЕС ввёл дополнительные пошлины на импорт китайских электромобилей, что побудило китайских производителей, включая BYD, рассмотреть возможность локализации производства в Европе. Кроме того, компания учитывает политические факторы: страны, поддержавшие введение тарифов, такие как Италия и Франция, могут быть исключены из списка потенциальных мест для нового завода.​

Расширение присутствия на европейском рынке

BYD активно работает над укреплением своего присутствия в Европе. Компания планирует увеличить количество дилерских центров в Германии с 28 до 120, а также рассматривает возможность производства аккумуляторов для электромобилей на территории Европы. Эти шаги направлены на повышение узнаваемости бренда и увеличение доли рынка в условиях растущей конкуренции.

Прогнозы и ожидания

По оценкам аналитиков, продажи BYD в Европе могут более чем удвоиться в 2025 году, достигнув 186 000 единиц по сравнению с 83 000 в 2024 году, и продолжат расти в последующие годы. Это подчёркивает важность европейского рынка для компании и необходимость расширения производственных мощностей на континенте.​

Таким образом, планы BYD по строительству третьего завода в Европе отражают стратегию компании по адаптации к изменяющимся рыночным условиям и укреплению своих позиций на одном из ключевых рынков электромобилей

