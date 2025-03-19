Ваш автомобиль шпионит за вами: разоблачение GM

4:33 Your browser does not support the audio element. Авто

General Motors (GM) оказалась в центре крупного скандала, связанного с нарушением конфиденциальности своих клиентов. Компания, совместно с дочерней фирмой OnStar, незаконно передавала страховым компаниям детальные данные о стиле вождения своих клиентов. Эта практика привела к судебному разбирательству, а также к серьезным санкциям со стороны Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Фото: commons.wikimedia.org by Harnas kalisz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Opel Astra GTC 2005

Что именно произошло

В ходе расследования выяснилось, что GM собирала подробную информацию о поведении водителей, используя встроенные системы мониторинга автомобилей. Среди собираемых данных были:

Резкие ускорения и торможения

Средняя скорость и продолжительность поездок

Частота использования круиз-контроля и других систем помощи водителю

Геолокация и маршруты передвижения

Вся эта информация передавалась сторонним организациям, включая крупнейшие аналитические компании LexisNexis и Verisk, которые занимаются обработкой данных для страховых компаний.

Как это повлияло на клиентов

Самый тревожный момент в этой истории — GM не уведомляла клиентов о передаче данных и не запрашивала их согласие. В результате водители, даже не подозревая об этом, могли столкнуться с повышением стоимости автостраховки. Страховые компании, получая данные о стиле вождения, могли автоматически пересчитывать тарифы и повышать ставки для клиентов, чей стиль езды считался "рисковым".

Что говорят в FTC

Глава Федеральной торговой комиссии США Лина Хан сделала жесткое заявление по поводу действий GM:

"GM отслеживала и продавала точные данные о местоположении людей и информации о поведении водителей, иногда с частотой до одного раза в три секунды. Это серьезное нарушение права на конфиденциальность".

FTC вынесла решение о запрете на передачу данных водителей третьим лицам сроком на пять лет. Теперь GM обязана получать явное согласие клиентов перед сбором и передачей информации, а также предоставлять возможность удаления уже собранных данных по первому запросу владельца автомобиля.

Что теперь ждет General Motors

Это решение FTC наносит серьезный удар по бизнес-модели GM в сфере обработки данных. В последние годы автопроизводители активно внедряют системы телеметрии и подключенные сервисы, которые собирают огромное количество информации. Однако теперь им придется пересмотреть подход к обработке данных, особенно в условиях ужесточения регуляций по защите персональной информации.

Для GM это означает возможные финансовые потери, поскольку передача данных о вождении могла приносить компании миллионы долларов прибыли. Теперь, без возможности продавать эти сведения, GM придется искать другие источники дохода.

Реакция общественности

Этот скандал вызвал волну возмущения среди владельцев автомобилей. Многие клиенты считают, что GM предала их доверие, тайно собирая информацию и передавая ее без их ведома.

Потребители теперь опасаются, что другие автопроизводители могут заниматься тем же самым, а значит, этот случай может стать прецедентом для массовых проверок в автомобильной отрасли.

"Я купил машину, а не подписывался на слежку за каждым моим движением. Теперь понятно, почему моя страховка неожиданно подорожала!", — выразил свое мнение один из клиентов GM в соцсетях:

Что делать владельцам автомобилей GM

Если у вас есть автомобиль GM с системой OnStar, стоит проверить настройки конфиденциальности и при необходимости отключить передачу данных. Также можно обратиться в поддержку компании и потребовать удаления информации о вашем вождении.

История с продажей данных водителей может стать звоночком для всей индустрии, поскольку все больше автопроизводителей собирают информацию о своих клиентах. Возможно, в ближайшем будущем регуляторы введут более жесткие законы, ограничивающие сбор и использование персональных данных в автомобилях.

GM же придется не только выплатить возможные штрафы, но и вернуть доверие клиентов, которое было серьезно подорвано.

Уточнения

General Motors ([ˈdʒɛnərəl ˈməʊtəz], сокращённо GM; рус. «Дже́нерал мо́торс») — крупнейшая американская автомобильная корпорация, до 2008 года на протяжении 77 лет была крупнейшим производителем автомобилей в мире.

