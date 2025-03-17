Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда картошке нужна влага больше всего? Вот три главных периода полива
Раскрыт секрет сияния кожи: что делать, если она потускнела после зимы?
Социальная поддержка и адресные меры: как Россия борется с бедностью
Самые болтливые животные: кто побил рекорды по разговорчивости
Вы пьёте воду, но замечаете странный вкус: это может быть тревожным знаком
Ферма мороженого и уютный паб — в живописной деревне Таттенхолл всегда рады гостям
Простая замена в рационе, которая продлит вам жизнь
Ваш ОСАГО скоро будет только в смартфоне? Бумажки уходят в прошлое
Арахис и похудение: жирная ловушка или полезный перекус? Вся правда без мифов

ТОП-5 ошибок при запуске мотоцикла зимой

2:15
Авто

Зима — суровое испытание для любого мотоцикла. Низкие температуры, густое масло и проблемы с аккумулятором могут сделать даже простой запуск настоящим квестом.

Китайский мотороллер 2015 ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский мотороллер 2015 ф1

Однако чаще всего проблемы возникают не из-за мороза, а из-за неправильных действий самого владельца. Вот ТОП-5 распространённых ошибок при запуске мотоцикла зимой, которых стоит избегать.

1. Попытка завести без предварительного прогрева аккумулятора

Аккумулятор на морозе теряет мощность. Многие пытаются заводить сразу, не подогревая батарею — и получают вялый стартер или вовсе "мёртвый" аккумулятор.

Решение: занести аккумулятор в тепло заранее или хотя бы немного прогреть его перед запуском.

2. Использование слишком густого масла

Зимнее масло должно быть с подходящей вязкостью (например, 10W-40 или 5W-30). Летнее густое масло превращается в "желе" и мешает работе двигателя.

Итог — двигатель проворачивается с трудом, стартер сгорает, запуск неудачен.

3. Неправильная работа с подсосом (обогатителем)

Многие либо забывают включить подсос, либо держат его слишком долго. В первом случае топливо не поступает должным образом, во втором — двигатель заливается.

Нужно включить подсос на запуск, а после 1-2 минут прогрева — отключить.

4. Попытка заводить многократно без пауз

Часто владельцы, в панике, крутят стартер без остановки. Это сажает аккумулятор и перегревает стартер.

Лучше делать короткие попытки с паузами — и дать мотоциклу "подумать".

5. Отсутствие предварительной подготовки к зиме

Многие пытаются заводить мотоцикл, не обслужив его осенью:

  • старая свеча,
  • забитый фильтр,
  • грязный карбюратор.

Без должной профилактики даже исправный двигатель не заведётся в мороз.

Советы. Перед запуском убедитесь, что топливный кран открыт. Проверьте состояние свечей зажигания. Если мотоцикл долго не использовался, слейте старое топливо и залейте свежее.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Подтягиваться больше 20 раз, а не застревать на 12: метод, который используют спецназовцы
Новости спорта
Подтягиваться больше 20 раз, а не застревать на 12: метод, который используют спецназовцы Аудио 
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Еда и рецепты
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Популярное
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?

Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Когда картошке нужна влага больше всего? Вот три главных периода полива
Раскрыт секрет сияния кожи: что делать, если она потускнела после зимы?
Социальная поддержка и адресные меры: как Россия борется с бедностью
Самые болтливые животные: кто побил рекорды по разговорчивости
Ферма мороженого и уютный паб — в живописной деревне Таттенхолл всегда рады гостям
Вы пьёте воду, но замечаете странный вкус: это может быть тревожным знаком
Простая замена в рационе, которая продлит вам жизнь
Ваш ОСАГО скоро будет только в смартфоне? Бумажки уходят в прошлое
Бренда Сонг заявила, что пытается научить Маколея Калкина базовым жизненным навыкам
Арахис и похудение: жирная ловушка или полезный перекус? Вся правда без мифов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.