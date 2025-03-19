Самый технологичный Jeep: секретные возможности Wrangler с электромоторами

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Jeep представил новую эксклюзивную версию своего гибридного внедорожника — Wrangler 4xe Backcountry. Эта модификация основана на комплектации Sahara и рассчитана на любителей активного отдыха. Особое внимание уделено внедорожным возможностям, продвинутым технологиям и стильному дизайну. Производство будет ограничено всего 5 800 экземплярами, что делает модель особенно ценной для поклонников марки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mingos Jeep Rental, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jeep Wrangler

Что делает Backcountry особенным?

Внедорожные характеристики

Эта версия Wrangler получила усиленные стальные бамперы, защитные пороги и 32-дюймовые шины General Grabber A/T, установленные на уникальные 20-дюймовые диски. Такой набор позволяет с легкостью преодолевать сложные маршруты, а также делает автомобиль более устойчивым на бездорожье.

Технологии для путешествий

Wrangler 4xe Backcountry оснащен 12,3-дюймовым сенсорным экраном с интерактивными картами Trails Offroad. Это новшество позволяет водителям прокладывать маршруты по более чем 62 трассам Jeep Badge of Honor, получая подробные инструкции и информацию о каждом из них. Теперь вы точно не заблудитесь даже в самых диких местах!

Комфорт и мультимедиа

Салон внедорожника получил премиальную аудиосистему Alpine с девятью динамиками, обеспечивающую мощный звук на любой местности. Jeep также добавил Jeep Power Box - систему, которая позволяет использовать энергию гибридной батареи для подключения внешних устройств через два 120-вольтовых, 15-амперных выхода. Это может быть полезно в кемпинге или при длительных поездках за город.

Дизайн и эксклюзивные детали

Модель выделяется среди других Wrangler благодаря специальным графическим наклейкам на капоте, крыльях и задней двери. Эти элементы подчеркивают уникальность версии Backcountry и делают ее легко узнаваемой.

Под капотом: мощный гибрид

Jeep Wrangler 4xe Backcountry оснащен гибридной установкой, которая сочетает 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя. Совокупная мощность системы составляет 375 л. с., а крутящий момент достигает 470 Н·м. Это делает автомобиль невероятно динамичным как на трассе, так и на бездорожье.

Сколько стоит эксклюзивный Jeep?

Цена на Wrangler 4xe Backcountry стартует с 64 290 долларов США (без учета доставки). Заказы уже принимаются у официальных дилеров, но учитывая ограниченный тираж, желающим стоит поторопиться.

Jeep Wrangler 4xe Backcountry — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежный, стильный и технологичный внедорожник. Эта модель предлагает лучшее из двух миров: высокую проходимость и передовые технологии, которые делают поездки комфортными и удобными.

Уточнения

Jeep (ˈʤiːp) — американский производитель легковых автомобилей, внедорожников и автомобилей класса SUV.

