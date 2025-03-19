Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономит в 5 раз больше энергии: новое устройство заменяет традиционные кондиционеры
Этот десерт с джемом и нежным кремом сведет с ума любого: простой рецепт, который хочется повторять
Теплица после зимы: как её почистить, продезинфицировать и подготовить
Хотите крупные овощи и сочную зелень? Просто используйте эти природные удобрения
Яркая помада и стильный образ: секреты удачного сочетания
Почему наша планета теряет яркость? Земля как зеркало
Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех
Теперь можно отдыхать безлимитно весь год — около 100 горнолыжных курортов Европы в одном абонементе
17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе

Американцы в панике: покупка машины становится роскошью

2:44
Авто

В последние месяцы темпы роста цен на автомобили в США замедлились, однако доступность транспортных средств по-прежнему остается серьёзной проблемой для многих потребителей. Несмотря на стабилизацию цен, несколько факторов продолжают влиять на рынок, усложняя приобретение автомобилей для среднего американца.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Влияние тарифов и торговых войн

Недавние тарифы, введённые администрацией президента Дональда Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая, существенно повлияли на стоимость автомобилей. Аналитики прогнозируют, что эти меры могут увеличить среднюю цену нового автомобиля в США на сумму до 2 700 долларов. Для некоторых моделей, особенно электрических транспортных средств, рост цен может достигать 12 000 долларов. Это связано с повышением производственных затрат из-за увеличения цен на импортируемые комплектующие и сырье.

Рост цен на электромобили

Электромобили, несмотря на их растущую популярность, также подвержены ценовому давлению. Ожидается, что в 2025 году каждый четвёртый проданный в США автомобиль будет электрическим. Однако тарифы и рост стоимости производства могут привести к увеличению цен на электромобили, что может замедлить их распространение среди массовых потребителей.

Проблемы доступности и финансирования

Высокие процентные ставки по автокредитам и рост цен на автомобили привели к увеличению ежемесячных платежей для покупателей. Это делает приобретение новых автомобилей менее доступным для среднего класса. Многие потребители вынуждены искать более доступные варианты на рынке подержанных автомобилей, где цены также продолжают расти из-за повышенного спроса и ограниченного предложения.

Реакция потребителей и дилеров

В ожидании дальнейшего роста цен многие потребители стремятся ускорить покупку автомобилей, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем. Дилеры, в свою очередь, используют угрозу повышения тарифов как маркетинговый инструмент, призывая клиентов совершать покупки до вступления новых цен в силу. Однако такая спешка может привести к перегреву рынка и дальнейшему снижению доступности автомобилей для широких слоёв населения.

Таким образом, несмотря на замедление роста цен на автомобили, проблемы доступности остаются актуальными. Потребителям следует внимательно подходить к планированию крупных покупок, учитывая текущие экономические условия и возможные изменения на рынке.

Уточнения

Ро́скошь (Luxus, luxe, luxury) — внешнее проявление великолепия.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Садоводство, цветоводство
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Популярное
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит

Кошка спит в вашей постели? Это не просто каприз, а осознанный выбор. Разбираем 3 причины, которые заставляют питомца занять ваше место!

Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Билет в один конец: Lux Express приостановил сообщение между Хельсинки и Петербургом
Последние материалы
Хотите крупные овощи и сочную зелень? Просто используйте эти природные удобрения
Яркая помада и стильный образ: секреты удачного сочетания
Почему наша планета теряет яркость? Земля как зеркало
Психопаты среди нас: как вычислить манипулятора, который очаровывает всех
Американцы в панике: покупка машины становится роскошью
Теперь можно отдыхать безлимитно весь год — около 100 горнолыжных курортов Европы в одном абонементе
17-летняя теннисистка Мирра Андреева ставит рекорд на турнире в Индиан-Уэллсе
Актёр Джин Хэкман оставил без многомиллионного наследства троих детей
Паранойя по поводу еды: как не испортить здоровье в погоне за ЗОЖ
Исторический успех: боксёрша Назым Кызайбай завоевала третье золото на ЧМ-2025
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.