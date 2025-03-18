Прощай, легенда: Nissan GT-R R35 уходит в историю

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Nissan официально объявил о завершении производства легендарного спорткара GT-R R35, более известного среди автолюбителей под прозвищем "Годзилла". Модель, впервые появившаяся в 2007 году, стала настоящей иконой благодаря своему мощному 3,8-литровому V6 двигателю с двойным турбонаддувом и системе полного привода. За годы своего существования R35 не раз модернизировался, получая улучшения в аэродинамике, подвеске, а также увеличенную мощность, которая в последних версиях достигала 600 лошадиных сил.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Osaka Auto Messe 2014 (92) ENDLESS TOTAL TUNE＆PERFORMANCE - Nissan GT-R (DBA-R35)

Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается: Nissan сообщил, что производство GT-R R35 завершилось 28 февраля 2025 года. Прием заказов был закрыт еще раньше, так как спрос на модель оставался стабильно высоким до самого конца. GT-R уходил с рынка постепенно: в марте 2022 года продажи прекратились в Европе и Великобритании, в октябре 2021 года — в Австралии и Новой Зеландии, а к октябрю 2024 года модель больше не была доступна в Северной Америке. Последним рынком, где можно было приобрести GT-R, стала Япония.

Причины прекращения производства

Главными причинами снятия GT-R R35 с конвейера стали ужесточение экологических стандартов и изменяющиеся тенденции на рынке. Автомобильная индустрия стремительно движется в сторону электрификации, и Nissan, несмотря на всю любовь фанатов к модели, не мог дальше игнорировать эту реальность. Кроме того, несмотря на успех R35, в последние годы компания столкнулась с финансовыми трудностями. Снижение продаж, глобальные экономические кризисы и сложность адаптации к электрической эпохе заставили Nissan пересмотреть свою стратегию.

Попытки компании найти новые пути для роста привели к переговорам о возможном слиянии с Honda. Однако сделка так и не состоялась, что только усугубило положение. В этой ситуации дальнейшее производство GT-R R35 стало попросту невыгодным.

Что дальше?

Хотя уход GT-R R35 с рынка — событие, безусловно, значимое, оно не означает полного отказа Nissan от модели GT-R. В 2023 году на выставке Japan Mobility Show компания представила концепт Hyper Force — полностью электрический спорткар, который, по слухам, может стать преемником культовой линейки.

Hyper Force демонстрирует, каким Nissan видит будущее высокопроизводительных автомобилей: агрессивный аэродинамический дизайн, инновационные технологии и мощная электрическая силовая установка. По предварительной информации, будущий GT-R может получить электрическую трансмиссию и полноприводную систему e-4ORCE, уже использующуюся в электромобиле Nissan Ariya.

Электрификация GT-R, безусловно, станет вызовом для Nissan. Фанаты привыкли к характерному звуку двигателя VR38DETT, который был одной из визитных карточек модели. Однако с учетом современных тенденций и давления со стороны регуляторов электромобильное будущее суперкара кажется неизбежным.

Как поклонники отреагировали на изменения?

Реакция автолюбителей на завершение выпуска GT-R R35 была смешанной. С одной стороны, многие поклонники скорбят по легенде, отмечая, что это один из последних "настоящих" японских суперкаров с бензиновым двигателем. С другой стороны, есть и те, кто с нетерпением ждет новинку, надеясь, что электрический преемник GT-R сможет сохранить дух модели и даже превзойти предшественника по динамике.

Фанаты надеются, что Nissan не просто создаст быстрый электромобиль, а предложит инновации, которые позволят Hyper Force (или его серийной версии) стать настоящим конкурентом для Porsche Taycan, Tesla Model S Plaid и будущих электросуперкаров.

Nissan GT-R R35 уходит в историю, но это не конец легенды. Электрическое будущее модели пока остается в стадии обсуждений, но есть все основания полагать, что преемник уже в разработке. Каким он будет — покажет время, но одно можно сказать точно: имя GT-R не исчезнет, а лишь перейдет в новую эру.

Уточнения

Nissan GT-R — суперкар, выпускаемый компанией Nissan Motor.

