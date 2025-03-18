Будущее Porsche: электрический Macan Turbo — быстрее, чем вы думаете

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Porsche официально представила второе поколение Macan, которое теперь доступно исключительно с электрическим приводом. Производство началось в мае 2024 года на заводе в Лейпциге, Германия, где продолжается выпуск обновленной версии с двигателем внутреннего сгорания. Электрический Macan использует платформу Premium Platform Electric (PPE), разработанную совместно с Audi, и оснащен передовыми технологиями, включая три дисплея: изогнутую 12,6-дюймовую приборную панель, 10,9-дюймовую информационно-развлекательную систему и дополнительный 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира. ​

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Porsche Macan Turbo Electric 001

На старте продаж доступны две версии: Macan 4 и Macan Turbo. Macan 4 оснащен двумя электромоторами общей мощностью 408 л. с. и крутящим моментом 650 Н·м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды. Macan Turbo предлагает впечатляющие 639 л. с. и 1130 Н·м, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Обе модели оснащены батареей емкостью 100 кВт·ч с возможностью быстрой зарядки до 270 кВт благодаря 800-вольтовой архитектуре, что позволяет зарядить батарею с 10% до 80% примерно за 21 минуту.

Внутреннее пространство Macan EV напоминает недавно обновленные модели Panamera и Cayenne. Водитель получает 12,6-дюймовую цифровую приборную панель, 10,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы на базе Android Automotive с поддержкой приложений сторонних разработчиков, таких как Spotify и YouTube, а передний пассажир может воспользоваться дополнительным 10,9-дюймовым экраном для развлечений. ​

По данным испытаний, проведенных в Южной Калифорнии, Macan EV продемонстрировал запас хода в 298 миль (около 480 км) при средней скорости чуть более 60 миль/ч (97 км/ч), что свидетельствует о его эффективности и пригодности для дальних поездок. ​

Porsche уже получила 10 000 заказов на Macan EV перед началом поставок, что подчеркивает высокий интерес к этой модели.

Уточнения

Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.

