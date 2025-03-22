Низкий пробег – не гарантия качества: когда стоит отказаться от сделки

Покупка машины с пробегом - это всегда лотерея, особенно если автомобиль уже проехал немало километров. Даже внешне ухоженная машина может скрывать серьёзные технические проблемы, поэтому важно подходить к выбору с умом.
Один из ключевых факторов при покупке — реальный пробег. У каждой марки есть свои ориентиры по допустимому километражу:
Лучшим вариантом считается автомобиль до 3 лет с пробегом 40 000-55 000 км. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке за этот же срок машины могут накатать 80 000-120 000 км.
Не всегда низкий пробег — это гарантия хорошего состояния. Машины из больших городов часто проводят много времени в пробках, из-за чего двигатель и трансмиссия изнашиваются быстрее, чем у авто, которые ездят по загородным трассам. В городских условиях пробег 130 000 км за 7 лет — это стандартная цифра, но важно учитывать режим эксплуатации.
Перед покупкой важно провести комплексную диагностику и проверить историю автомобиля у дилера. Особенно это касается машин старше 10-12 лет, где не только пробег, но и общее техническое состояние играет решающую роль. Также стоит насторожиться, если пробег кажется слишком маленьким — его могли просто "скрутить".
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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