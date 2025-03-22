Низкий пробег – не гарантия качества: когда стоит отказаться от сделки

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка машины с пробегом - это всегда лотерея, особенно если автомобиль уже проехал немало километров. Даже внешне ухоженная машина может скрывать серьёзные технические проблемы, поэтому важно подходить к выбору с умом.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla Cross Hybrid

Оптимальный пробег для разных марок

Один из ключевых факторов при покупке — реальный пробег. У каждой марки есть свои ориентиры по допустимому километражу:

Американские автомобили - 160 000-180 000 км.

- 160 000-180 000 км. Китайские модели - 70 000-110 000 км.

- 70 000-110 000 км. Европейские и корейские машины - 170 000-200 000 км.

- 170 000-200 000 км. Японские авто - могут спокойно пройти 280 000 км и больше.

Лучшим вариантом считается автомобиль до 3 лет с пробегом 40 000-55 000 км. Однако в Сибири и на Дальнем Востоке за этот же срок машины могут накатать 80 000-120 000 км.

Городской пробег: меньше километров — больше износа

Не всегда низкий пробег — это гарантия хорошего состояния. Машины из больших городов часто проводят много времени в пробках, из-за чего двигатель и трансмиссия изнашиваются быстрее, чем у авто, которые ездят по загородным трассам. В городских условиях пробег 130 000 км за 7 лет — это стандартная цифра, но важно учитывать режим эксплуатации.

Как избежать неприятных сюрпризов

Перед покупкой важно провести комплексную диагностику и проверить историю автомобиля у дилера. Особенно это касается машин старше 10-12 лет, где не только пробег, но и общее техническое состояние играет решающую роль. Также стоит насторожиться, если пробег кажется слишком маленьким — его могли просто "скрутить".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

