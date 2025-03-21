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Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку

2:06
Авто

Обычная проверка уровня масла может привести к серьёзным проблемам с двигателем, если делать её неправильно. Многие автомобилисты пренебрегают этой процедурой или допускают критические ошибки, которые могут привести к масляному голоданию или даже повреждению уплотнений двигателя.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Почему важно проверять уровень масла

Моторное масло выполняет жизненно важные функции:

  • Смазывает детали двигателя и снижает трение.
  • Уменьшает износ и предотвращает перегрев.
  • Очищает двигатель от нагара и отложений.

Некоторые водители вспоминают о масле только тогда, когда загорается лампочка на приборной панели. Однако регулярная проверка позволяет избежать многих проблем и продлить срок службы мотора.

Как правильно проверять уровень масла

Чтобы получить точные данные, необходимо соблюдать простые правила:

  1. Поставить машину на ровную горизонтальную поверхность. Если автомобиль стоит под наклоном, масло распределяется неравномерно, и уровень будет показываться некорректно.
  2. Дать двигателю постоять минимум 15 минут после остановки. Это нужно, чтобы масло стекло обратно в поддон картера и уровень был точным.
  3. Протереть щуп насухо перед измерением. После первого извлечения на нём могут быть остатки масла, которые исказят реальный уровень.
  4. Вставить щуп до конца и извлечь снова. Только после этого можно определить уровень масла. Он должен находиться между отметками min и max.

Ошибки, которые могут привести к проблемам:

  • Проверка масла на работающем двигателе. В этом случае основная часть масла распределена по мотору, а в поддоне его остаётся мало. Если в этот момент долить масло, то после остывания его окажется слишком много, что приведёт к выдавливанию через сальники и уплотнения.
  • Измерение на наклонной поверхности. Масло смещается в одну сторону, и показания щупа становятся некорректными.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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