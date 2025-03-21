Обмен старого авто на новое: вот почему это может оказаться невыгодно

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Программа "трейд-ин" кажется удобным решением для тех, кто хочет быстро избавиться от старого автомобиля и получить скидку на новый. Но за этой схемой скрывается множество подводных камней, о которых стоит знать заранее.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина за столом с документами

Заниженная оценка старого авто

Первый и самый очевидный минус трейд-ина — это цена, которую вам предложат за ваш автомобиль. Дилеры оценивают авто существенно ниже рыночной стоимости, иногда занижая цену на 30% и больше. При этом скидка на новое авто далеко не всегда компенсирует эти потери. В итоге водитель может потерять десятки или даже сотни тысяч рублей.

Ограниченный выбор нового автомобиля

Вторая проблема — жёсткие рамки при выборе новой машины. В большинстве случаев трейд-ин работает в рамках одного бренда, а это значит, что вы не сможете потратить полученную скидку на автомобиль другой марки. Если в модельном ряду нет подходящего варианта, покупатель остаётся в проигрыше.

Дилеры действуют как перекупщики

Трейд-ин-центры, по сути, работают как официальные перекупщики, используя свои методы торговли. Они стремятся максимально сбить цену на старое авто, а затем продать его с хорошей наценкой. В некоторых случаях менеджеры могут даже искусственно завышать стоимость нового авто, снижая реальную выгоду от сделки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

