Ваше моторное масло может быть бесполезным: когда его уже нельзя использовать

Некоторые водители предпочитают держать в гараже запас расходников, в том числе моторного масла, особенно с учётом перебоев в поставках запчастей. Однако важно понимать, что масло — это не вечный продукт, и его срок хранения ограничен. Неправильное или слишком длительное хранение может негативно сказаться на его свойствах и, в конечном итоге, на работе двигателя.
Масло в двигателе выполняет сразу несколько функций:
В составе масла присутствуют специальные присадки, которые со временем разлагаются, теряя свои изначальные свойства. Это происходит не только во время эксплуатации, но и при длительном хранении, особенно если упаковка была вскрыта.
После истечения срока хранения масло может потерять свои ключевые характеристики:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.