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Ваше моторное масло может быть бесполезным: когда его уже нельзя использовать

1:43
Авто

Некоторые водители предпочитают держать в гараже запас расходников, в том числе моторного масла, особенно с учётом перебоев в поставках запчастей. Однако важно понимать, что масло — это не вечный продукт, и его срок хранения ограничен. Неправильное или слишком длительное хранение может негативно сказаться на его свойствах и, в конечном итоге, на работе двигателя.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Почему моторное масло со временем портится

Масло в двигателе выполняет сразу несколько функций:

  • Смазывает детали и снижает трение.
  • Отводит излишнее тепло.
  • Очищает двигатель от нагара и отложений.

В составе масла присутствуют специальные присадки, которые со временем разлагаются, теряя свои изначальные свойства. Это происходит не только во время эксплуатации, но и при длительном хранении, особенно если упаковка была вскрыта.

Срок хранения масла в закрытой и открытой упаковке

  • В заводской упаковке масло сохраняет свои свойства в течение 3-5 лет (в зависимости от производителя).
  • Если упаковка вскрыта или потеряла герметичность, срок хранения значительно сокращается. Влага и кислород запускают процессы окисления, которые ухудшают качество масла.

Чем опасно использование старого масла

После истечения срока хранения масло может потерять свои ключевые характеристики:

  • Ухудшаются смазочные свойства, что повышает износ двигателя.
  • Меняется вязкость, что может привести к проблемам с циркуляцией масла.
  • Присадки разлагаются, и масло перестаёт эффективно очищать двигатель от нагара.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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