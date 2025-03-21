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Авто может сломаться из-за этой ошибки – как правильно менять масло в КПП

1:48
Авто

Современный автомобиль — это сложная технологическая система, требующая качественного ухода. Один из важнейших аспектов технического обслуживания — своевременная замена масла в коробке передач. Несмотря на распространённые мифы, эта процедура необходима и напрямую влияет на срок службы трансмиссии.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Почему нельзя игнорировать замену масла

Некоторые автомобилисты уверены, что масло в коробке передач заливается на весь срок службы автомобиля. Другие боятся, что его замена может навредить трансмиссии. Однако реальность такова, что трансмиссионное масло, как и любое другое, со временем теряет свои свойства.

Автопроизводители рассчитывают срок службы автомобиля в среднем на 5 лет. За это время коробка передач преодолевает внушительный пробег, а масло в ней постепенно теряет свои смазывающие и защитные свойства.

Когда менять масло в коробке передач

В инструкциях по эксплуатации большинства автомобилей указаны рекомендуемые интервалы замены масла в коробке передач:

  • Раз в 40-60 тысяч километров или раз в 3-5 лет.
  • В тяжёлых условиях эксплуатации — раз в 30-40 тысяч километров или раз в два года.

Почему зимой интервалы замены нужно сокращать

В суровых климатических условиях, таких как российская зима, где морозы могут достигать -30 градусов, нагрузка на трансмиссию значительно возрастает. Постоянные пробки, резкие перепады температур и сложные дорожные условия ускоряют износ масла. Поэтому при эксплуатации в таких условиях лучше не дожидаться максимального пробега, а менять масло чаще.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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